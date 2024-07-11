Из Петербурга в Крым на машине. Как планировать дорогу, во сколько обойдется путь и к чему готовиться

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС Поделиться Поделиться





Путь на машине в Крым для многих стал единственной возможностью добраться до полуострова с семьей и окунуться в теплые воды Черного моря. Те, кто сомневаются, опасаются утомительных десятков часов в пути и серьезных финансовых вложений. Петербурженка Анна в июне этого года отправилась в Феодосию вдвоем с восьмилетней дочерью на автомобиле. Своими практичными советами она поделилась с «Фонтанкой».



Почему на автомобиле? Выбор автомобиля как средства перемещения на курорт Анна выбрала не случайно. Билеты на поезда транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс», которая осуществляет перевозки в Республику Крым и Севастополь, в высокий сезон не достать, прямого авиасообщения нет, а путь с перелетом до Сочи и пересадкой на поезд не только растянется на два дня, но и обойдется на двоих почти 80 тысяч рублей.



— Такая альтернатива мне не понравилась — я с ребенком, у меня много вещей. Ну и вообще, машина — это свобода, — поделилась она.



Каким-то особенным образом машину (Mercedes GLC 300 2016 года выпуска) к путешествию не готовили.

Какую дорогу выбрать? От Петербурга до Феодосии можно добраться двумя маршрутами. Длина трассы и время в пути будет зависеть от выбранного маршрута. Время в пути по дороге общего пользования с заездом в Новгород, Тверь, Тулу и Ростов-на-Дону протяженностью 2470 километров составит 1 день и 15 часов. Учитывая, что за рулем в пути ее никто не подменит, Анна выбрала платную дорогу М-4 «Дон», которая заканчивается в Краснодаре: она и короче на 100 км, и время в пути сокращается всего до 1 дня и 4 часов.



— Обратно я пыталась объезжать какие-то участки, чтобы сократить траты.

В частности, я доехала от Крыма до Ростова по бесплатным дорогам. Я всё время сверялась с навигатором, где можно примерно за то же время объехать, без потери во времени. Но качество дорог по платнику и простым дорогам настолько заметно, особенно после Москвы, что я через пару таких объездов просто забила. Если бы еще раз поехала — не стала бы объездные пути искать, — делится Анна.

Где действительно стоит ослушаться навигатора, так это на Северо-Восточной хорде, отмечает путешественница.



— В Москве навигатор настоятельно ведёт через СВХ. По времени получается совсем ненамного быстрее, и за это снимают 950 рублей, это бессмысленно и дорого, — говорит девушка.

В общем зачете платная дорога до Феодосии обошлась в 8,8 тысячи рублей и 25 часов, и примерно столько же в обратном направлении.



Нужно ли покупать транспондер? Транспондер ЗСД на трассе М-4 никаких скидок не дает, и в конечном итоге безналом сняли столько же, как если бы пришлось платить наличными:

— Стоит купить транспондер Росавтодора, там есть хитрость: скидку он не дает, а копит бонусы, которые списываются на обратной дороге. Если бы я знала, то, наверное, в самом начале бы приобрела, их продают прямо на дороге, в центре обслуживания клиентов (стоимость — от 4 тысяч рублей. — Прим. ред).



Когда лучше выезжать и возвращаться?

Опытные автопутешественники рекомендуют выдвигаться «на дальняк» чем раньше, тем лучше, чтобы не плестись вслед за фурами. То же касается и выбора дня возвращения в мегаполис.

— В Петербург я возвращалась в воскресенье вечером, вместе со всеми дачниками. И на последнем отрезке, где-то возле Тосно, мы встали в огромный затор.

По-хорошему, отмечает Анна, если бы не усталость, этот участок тоже можно было объехать по бесплатной дороге.

Где сделать привал? Гнать 25 часов без остановок в планы Анны не входило, и дважды на за всю дорогу они с дочерью останавливались на ночевку. Бронировать места ночлега заранее девушка не стала, и при выборе отеля руководствовалась общим состоянием — где устала, там и остановилась.



— Я не представляла, в какой момент устану, ну и вообще на дороге разные факторы могут быть. Мотелей вдоль трассы достаточно много, места для нас были, — делится она.

Первый привал случился в районе Тулы (примерно через 900 километров), вторая — в станице Кущевской Краснодарского края (примерно через 980 км).

В основном придорожные гостиницы, как отметила Анна, выглядели как «приют одинокого дальнобойщика», где можно переночевать, воспользоваться удобствами на этаже, а больше и не требуется. Правда, один раз случился приятный сюрприз.



— Когда мы ехали назад, под той же Тулой, остановились в неожиданно очень хорошем мотеле, совсем новом. Я была очень довольна, — говорит она.

Ценник на постой, говорит девушка, значительно вырос — пять лет назад на том же маршруте приличный номер в отеле обходился в тысячу рублей за двоих. Сейчас стоит рассчитывать на 4 тысячи рублей за номер.



Четыре ночевки — две на пути к морю и две в обратном направлении — обошлись в 16 тысяч рублей.

На всякий случай девушка прихватила с собой палатку. «Чтобы заночевать в поле, если в гостинице не будет мест», — смеется она. Палатка вернулась домой нераспакованной.

С какой скоростью разрешено двигаться по «платнику»? На трассе М-11 «Нева», которая ведет до Москвы, разрешено разгоняться до 130 км/час. На трассе «Дон» придется умерить прыть до 110 км/час. Чтобы не портить себе настроение санкциями ГАИ, указаниями лучше не пренебрегать — на обоих платниках установлены камеры контроля скорости.

— Муж говорит, что штрафов я нахватала, — смущенно улыбается Анна, которая путешествовала на машине супруга.

В общей сложности девушка «накатала» на 4 тысячи рублей штрафов.

Есть ли заторы на «платнике»? Единственный раз Анна попала в пробку на подъезде к Тульской области:

— Был вечер, там ремонтировали дорогу. Пришлось постоять где-то с полчаса.



Больше с дорожными коллапсами путешественница не сталкивалась.

Придираются ли в пути гаишники? Про лютость сотрудников КМП «Кущевский», который окрестили Цукерова Балка по названию близлежащего хутора, автопутешественники слагают легенды. Недобрую славу он снискал после того, как Сеть наводнили истории про «подставы» со стороны инспекторов.

— Сейчас они ориентированы больше на дальнобойщиков, на легковые машины вообще не обращают внимания, в обе стороны я проехала без проблем, — рассказывает девушка.

Нужно ли заправляться бензином под завязку? Еще каких-то пять лет назад с заправками на платных трассах было действительно туго. Помня об этом, Анна прихватила с собой на всякий случай канистру бензина. И была приятно удивлена, что запас не пригодился.

— Все хорошо с заправками. На каждой заправке есть указатель, через сколько километров будет следующая, и можно примерно расход рассчитать. Ни разу не было угрожающей ситуации, чтобы я начала нервничать, — говорит она.



До Феодосии машина «съела» 2,5 бака АИ-95 на 8 тысяч рублей.

Нужно ли брать с собой еду из дома? Перекусить на трассе можно на заправках, хотя что-то веселее хот-догов вряд ли можно найти. Чуть больше радуют две сети фастфудов — «Помпончик» и «Ложку за маму».

— Они, в принципе, вполне приличные, щадящие по деньгам. На двоих с ребенком мы тратили обычно порядка 600 рублей: супчик, котлетка, — подсчитывает путешественница.

Сложно ли найти туалет? Нет проблем на трассе и с туалетами. Бесплатные есть на каждой заправке. Кроме того, говорит Анна, через каждые 20 километров размещены площадки для отдыха с чистыми и бесплатными туалетами.

Есть ли проблемы с навигатором? О чем действительно стоит позаботиться до поездки, так это об автономных картах.

— В Краснодарском крае, перед мостом (Крымским. — Прим. ред.), на отрезке километров 50, навигатор практически не работает или показывает местоположение в каком-то совсем другом месте. Особо там теряться негде, но неприятно, — отмечает девушка.



О каких нюансах стоит позаботиться заранее? Не лишним будет, советует Анна, подписаться на телеграм-канал «Крымский мост»:

— Полезная штука. Там раз в час обновляется информация о загруженности моста и возможных перекрытиях, публикуют советы когда лучше проезжать мост.

Что с дорогами вне платной трассы? Самый муторный участок поджидает автолюбителей по окончании трассы «Дон».

— Начинаются проселочные дороги, где нет отбойника посередине, и вот ты встрянешь за каким-нибудь трактором и едешь за ним со скоростью 40 километров в час. Это очень выбивает из колеи: только что ты весело несся, и уже вынужден плестись, — делится Анна.

Другой не самый приятный отрезок — возле Твери, где не достроили М-11. «Он тоже немного выбивает, но он небольшой», — отмечает путешественница.

Подбиваем баланс

Вместе с тратами на бензин, ночлег, и оплату проезда по трассам М-11 и М-4 Анна уложилась почти в 50 тысяч рублей. Возможно, затраты удалось бы сократить, если приобрести транспондер. В любом случае, поездка на машине обошлась в 1,6 раза дешевле. А, возможно, и еще выгоднее, если учесть, что не нужно брать такси до аэропорта и обратно, и выгадывать, как успеть из аэропорта к отправке поезда. Учитывать штрафы мы не стали, поскольку эти траты — совсем не обязательная программа.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

