Застряли на каршеринге в лесу без связи. Ночью под Приозерском искали двоих

Двух человек и машину вызволили из беды сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленобласти 10 июля в Приозерском районе. Каршеринг застрял в канаве, и люди отправились за помощью пешком.
Как сообщает служба в своем паблике в соцсети «ВКонтакте», у Ястребиного озера заблудились два человека, а их автомобиль застрял в канаве. Сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска вывели людей из леса и извлекли машину — судя по фотографии, каршеринг.
По данным 47news, путешественники — 38-летний мужчина и 23-летняя девушка. Они дозвонились в экстренные службы в начале второго часа ночи и рассказали, что их машина забуксовала в лесу и они пошли искать место, где есть мобильная связь. В итоге дежурная смена приозерского ПСО нашла их уже засветло.