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    Застряли на каршеринге в лесу без связи. Ночью под Приозерском искали двоих

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    11 комментариев
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    Двух человек и машину вызволили из беды сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленобласти 10 июля в Приозерском районе. Каршеринг застрял в канаве, и люди отправились за помощью пешком.

    Как сообщает служба в своем паблике в соцсети «ВКонтакте», у Ястребиного озера заблудились два человека, а их автомобиль застрял в канаве. Сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска вывели людей из леса и извлекли машину — судя по фотографии, каршеринг.

    По данным 47news, путешественники — 38-летний мужчина и 23-летняя девушка. Они дозвонились в экстренные службы в начале второго часа ночи и рассказали, что их машина забуксовала в лесу и они пошли искать место, где есть мобильная связь. В итоге дежурная смена приозерского ПСО нашла их уже засветло.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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    Комментарии 11

    28216638510 Июл 2024 в 16:37
    Зато будет что вспомнить!!!!!
    +0−0
    495369410 Июл 2024 в 16:22
    Чего то не заметил в новости ничего, кроме того, что люди застряли на машине в лесу, где нет связи? Откуда комментаторы берут остальную информацию, чтобы её обсуждать и глумиться над другими? Всё возвращается, и плохое и хорошее.
    +0−0
    28206267510 Июл 2024 в 15:25
    Секс на природе дело святое
    +3−1
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