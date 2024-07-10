Застряли на каршеринге в лесу без связи. Ночью под Приозерском искали двоих

Двух человек и машину вызволили из беды сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленобласти 10 июля в Приозерском районе. Каршеринг застрял в канаве, и люди отправились за помощью пешком.



Как сообщает служба в своем паблике в соцсети «ВКонтакте», у Ястребиного озера заблудились два человека, а их автомобиль застрял в канаве. Сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска вывели людей из леса и извлекли машину — судя по фотографии, каршеринг.

