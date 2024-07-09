«Шмак» хочет получить «Смак». Московский шеф-повар судится с иноагентом Макаревичем* за товарный знак

Компания ООО «Шмак», учредителем которой является известный московский шеф-повар Андрей Шмаков (ресторан Savva), подала иск в суд на продюсерскую компанию «Самый смак», которой владеет музыкант Андрей Макаревич. В заявлении, опубликованном на сайте картотеки арбитражных дел, истец требует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Смак».

Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 19 августа. Для решения этого вопроса суд решил привлечь Федеральную службу по интеллектуальной собственности в качестве третьего лица.

