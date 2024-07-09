«Шмак» хочет получить «Смак». Московский шеф-повар судится с иноагентом Макаревичем* за товарный знак

Компания ООО «Шмак», учредителем которой является известный московский шеф-повар Андрей Шмаков (ресторан Savva), подала иск в суд на продюсерскую компанию «Самый смак», которой владеет музыкант Андрей Макаревич. В заявлении, опубликованном на сайте картотеки арбитражных дел, истец требует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Смак».
Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 19 августа. Для решения этого вопроса суд решил привлечь Федеральную службу по интеллектуальной собственности в качестве третьего лица.
Напомним, что кулинарно-развлекательная программа «Смак» шла с 1993-го по 2018 год. Первым ведущим шоу был Андрей Макаревич, затем передачу вел Иван Ургант. В первом выпуске музыкант рассказал, что у названия шоу есть несколько значений. К примеру, «Смак» можно расшифровать как «Советы Макаревича». Также слово означает «вкус», «смысл», «польза». По данным СПАРК, продюсерская фирма «Самый смак», бенефициаром которой является Макаревич, была зарегистрирована в 1999 году.
В свою очередь ООО «Шмак» зарегистрирована в 2022 году. На регистрацию товарного знака «Смак» компания подала заявку в июне 2024 года. Роспатент еще не принял решение по его регистрации.
Ранее «Фонтанка» рассказала, что компания «Спортлото» подала иск в суд по интеллектуальным правам к телеканалу «Дождь»* с требованием досрочного прекращения охраны товарного знака «Здесь и сейчас».
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