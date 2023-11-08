«Спортлото» судится с телеканалом «Дождь»* из-за названия передачи

Компания «Спортлото» подала иск в суд по интеллектуальным правам к телеканалу «Дождь»* (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов; юрлица телеканала в Латвии и Нидерландах признаны нежелательными организациями) с требованием досрочного прекращения охраны товарного знака «Здесь и сейчас», пишет 8 ноября газета «Коммерсантъ».



«Спортлото» планирует проводить моментальные лотереи под этим названием, а телеканал «Дождь» выпускает под ним новостную программу.



Телеканал «Дождь» зарегистрировал товарный знак «Здесь и сейчас» в 2014 году. «Спортлото» подало заявку на регистрацию товарного знака «Моментальные лотереи. Здесь и сейчас» в 2022 году, но Роспатент отказался её зарегистрировать из-за наличия товарного знака с более ранним приоритетом.