    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, ю-з

    753мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.42eur98.79

    «Спортлото» судится с телеканалом «Дождь»* из-за названия передачи

    1278
    4 комментария

    Компания «Спортлото» подала иск в суд по интеллектуальным правам к телеканалу «Дождь»* (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов; юрлица телеканала в Латвии и Нидерландах признаны нежелательными организациями) с требованием досрочного прекращения охраны товарного знака «Здесь и сейчас», пишет 8 ноября газета «Коммерсантъ».

    «Спортлото» планирует проводить моментальные лотереи под этим названием, а телеканал «Дождь» выпускает под ним новостную программу.

    Телеканал «Дождь» зарегистрировал товарный знак «Здесь и сейчас» в 2014 году. «Спортлото» подало заявку на регистрацию товарного знака «Моментальные лотереи. Здесь и сейчас» в 2022 году, но Роспатент отказался её зарегистрировать из-за наличия товарного знака с более ранним приоритетом.

    Заместитель руководителя практики разрешения споров Patentus Максим Волков считает, что дело может закончиться либо аннулированием товарного знака из-за неиспользования его на территории РФ, либо признанием факта регистрации актом недобросовестной конкуренции.

    Окончательное решение по делу будет вынесено судом по интеллектуальным правам.

    *Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов; юрлица телеканала в Латвии и Нидерландах признаны нежелательными организациями.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СудСпортлотоДождь
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close