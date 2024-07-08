Петербургские полицейские задержали криптомошенников, обманувших десяток человек

По предварительным данным, с января 2022 года инфобизнесмены рекламировали свой курс, который не имел ничего общего с реальным образовательным продуктом по криптовалюте. Во-первых, молодые люди не имели необходимых знаний для обучения людей, во-вторых, все отзывы на инфопродукт были поддельными.

Полицейские задержали криптомошенников из Петербурга, обманувших десяток человек. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по факту мошенничества группой лиц (часть 2 статьи 159 УК РФ), сообщила 8 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.

Мошенники похищали деньги своих клиентов, которые те якобы инвестировали. Для этого использовались программы, которые имитировали работу криптобирж. Обманутые подписчики криптомошенников думали, что вложенные ими деньги приносят доход.

Во время обысков силовики изъяли у «предпринимателей» 18 банковских карт, несколько сим-карт и смартфонов. Сейчас участники преступной схемы находятся под стражей. Им грозит до пяти лет лишения свободы.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, как доктора наук из Петербурга обманули на 3,2 миллиона рублей под предлогом разместить его работы в «Википедии».

