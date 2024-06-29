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    Доктор физико-математических наук из Петербурга потерял 3,2 млн руб. на желании попасть в историю

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    Заведующий кафедрой одного из петербургских университетов, доктор физико-математических наук стал жертвой мошенников. Как стало известно «Фонтанке» 29 июня, 74-летний мужчина обратился в полицию с заявлением.

    Преподаватель вуза рассказал, что 27 июня ему звонил неизвестный, который представился сотрудником сайта «Википедия». Он предложил доктору наук разместить его работы, для этого убедил установить мобильное приложение для удаленного доступа. После этого у мужчины пропали со счетов 3,2 млн рублей.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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