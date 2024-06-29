Доктор физико-математических наук из Петербурга потерял 3,2 млн руб. на желании попасть в историю

Заведующий кафедрой одного из петербургских университетов, доктор физико-математических наук стал жертвой мошенников. Как стало известно «Фонтанке» 29 июня,
Преподаватель вуза рассказал, что
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Заведующий кафедрой одного из петербургских университетов, доктор физико-математических наук стал жертвой мошенников. Как стало известно «Фонтанке» 29 июня,
Преподаватель вуза рассказал, что
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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