Вышел в шортах — оказался в тюрьме? За что в зарубежных странах туристов могут оштрафовать или даже посадить

Обычно самые строгие законы — в мусульманских странах, но и в Европе можно попасть на штраф за неочевидные нарушения Фото: Михаил Контуев / MSK1.RU Поделиться Поделиться





В самом разгаре пора летних отпусков. Несмотря на визовые сложности и валютный курс, многие россияне всё еще выбирают отдых за границей. Это и привычные Турция с Египтом, и Азия, и страны СНГ. Но отпуск за рубежом может обернуться проблемами с законом, если не знать местных правил и обычаев. Поэтому MSK1.RU решил собрать список, за что вас могут оштрафовать (или даже посадить в тюрьму) в других странах, если на отдыхе вы будете неосмотрительны.

Непокрытая голова и откровенная одежда Первый пункт относится ко внешнему виду туристов. Во многих мусульманских и азиатских странах с этим строго. В Саудовской Аравии, ОАЭ, Иране и Малайзии женщинам не стоит появляться за территорией отеля в облегающей или излишне открытой одежде, а также в купальниках или топлес. Также в некоторых странах Ближнего Востока женщинам необходимо носить платок, покрывающий голову. Но есть запреты и в европейских странах: здесь в курортных городах не всегда можно гулять по улицам в купальниках и плавках.

При посещении религиозных сооружений также необходимо тщательно выбирать гардероб, стараясь избегать в одежде всего, что может быть истолковано как неуважение к местным святыням. Для мужчин это могут быть, например, шорты, так что изучите заранее этот вопрос. Помимо храмов и мечетей сакральный характер могут носить и другие места. Так, например, запрещено купаться обнаженными в священных озерах Индии. Неподобающий внешний вид в лучшем случае грозит крупным штрафом, а в худшем влечет за собой тюремное заключение.

«Непристойное» поведение «Всем и так понятно, что нельзя гулять в одних трусах и кричать на всю улицу», — скажете вы. Да, за такое оштрафовать могут и в России. Но во многих консервативных странах непристойными могут считаться вещи, совершенно обычные для нас. Например, явное выражение чувств. В Индии мужчинам вообще запрещено публично прикасаться к женщинам. А в Индонезии за поцелуй в общественном месте могут присудить к тюремному заключению и огромному штрафу.

Фото: Михаил Контуев / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Съемка фото и видео Доставать камеру в большинстве стран нельзя у стратегических объектов. Но не многие знают, что, например, в США к таким зонам относятся не только аэропорты, но и транспортные магистрали, дороги, туннели и мосты. Во многих странах существует запрет на съемку государственных учреждений. Кроме того, как правило, запрещено фотографировать внутри храмов и мечетей, а также на фоне священных объектов. В Таиланде и Малайзии к таким относятся все изображения Будды. В большинстве мусульманских стран запрещено фотографировать людей без их согласия. В основном это касается женщин. То же можно сказать об азиатских странах: там съемка без согласия может быть отнесена к сексуальным домогательствам. А вот в странах массового туризма, например в Египте, Тунисе, Турции, к этому относятся более лояльно.

В Европе запреты в основном распространяются на предметы искусства. Например, в Бельгии не разрешено фотографировать статую Писающего Мальчика, а в Амстердаме — одну из самых популярных достопримечательностей — «район красных фонарей». Курение в общественных местах А этот пункт — уже про большинство «стран первого мира». Это Евросоюз, США, Канада, где введены строгие запреты на курение в общественных местах. Штрафы при этом весьма ощутимы. В Италии — до 275 евро , в Греции — от 5 до 10 тысяч евро, а в ОАЭ всё еще строже: за курение можно отправиться в тюрьму на срок до 2 лет.

В некоторых странах подобные запреты не распространяются на туристов (в Таиланде или Египте; фактически закон не выполняется и в Израиле). Но не забывайте, что общественное осуждение никто не отменял, и не удивляйтесь, если вам сделали раздраженное замечание в странах, где не принято курить на улицах.

Вывоз ценностей

Здесь в каждой стране свои правила. Они могут распространяться на культурные ценности, предметы старины, растения, животных. Вам стоит быть внимательным, потому что зачастую запрещенные к вывозу предметы легко можно купить в сувенирных лавках. Вот несколько популярных среди россиян стран и что туристам запрещено оттуда вывозить: Египет — кораллы, морские раковины, чучела крокодилов, слоновую кость; золотые и серебряные украшения на сумму свыше $ 3 000 ; Таиланд — драгоценные камни и золотые изделия без чека и сертификата; большие статуи Будды (кулоны, подвески с небольшими изображениями Будды — разрешено); Турция — драгоценности без чека и сертификата на сумму свыше $ 15 000 ; США — косметика, в составе которой есть спирт/алкоголь, дроны и аксессуары к ним, эфирные масла и их аналоги; Мальдивы — кораллы, акульи челюсти; Индия — индийские рупии и предметы старины, которым больше 100 лет; Куба — больше 23 сигар без чека, живых и препарированных крокодилов, черепах и изделия из них; Сейшелы — кораллы, кокосы «Коко де мер», изделия из панцирей черепах; Бразилия — любых животных, их шкуры, изделия из шкур, панцирей и перьев; Кения — шкуры и чучела животных без специальной лицензии, изделия из слоновой кости, бриллианты, кенийские шиллинги (национальную валюту); Япония — боевые стальные мечи катана (можно вывозить сувенирные мечи); Италия — больше 1 литра крепкого алкоголя или 2 литра некрепкого алкоголя (до 22% ), предметы и вещи, представляющие историческую и художественную ценность, антиквариат; Испания (и другие страны ЕС) — предметы и вещи, представляющие историческую и художественную ценность, антиквариат.