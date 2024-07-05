Сеть «Киномакс» отменила показ фильма Александра Гудкова

Сеть кинотеатров «Киномакс» отменила все сеансы нового эпизода шоу «Подземелья Чикен Карри» Александра Гудкова, 5 июля сообщила компания в своем телеграм-канале.



В сети отметили, что до сих пор не обладают информацией о противоправных действиях создателей шоу, поскольку они не указаны в списках иноагентов и экстремистов, однако приняли такое решение после обращения в компанию зрителей, местных властей и патриотических организаций.

Всем, кто успел приобрести билеты, обещали вернуть деньги в полном объеме.