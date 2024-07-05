Сеть «Киномакс» отменила показ фильма Александра Гудкова

Сеть кинотеатров «Киномакс» отменила все сеансы нового эпизода шоу «Подземелья Чикен Карри» Александра Гудкова, 5 июля сообщила компания в своем телеграм-канале.
В сети отметили, что до сих пор не обладают информацией о противоправных действиях создателей шоу, поскольку они не указаны в списках иноагентов и экстремистов, однако приняли такое решение после обращения в компанию зрителей, местных властей и патриотических организаций.
Всем, кто успел приобрести билеты, обещали вернуть деньги в полном объеме.
Об отмене показов рассказали и в студии проекта. «Надеемся, что вам станет понятнее, что случилось с кинопоказами
Накануне глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что обратился в Минкульт и потребовал отменить прокатное удостоверение на фильм Гудкова. Он заявил, что комик якобы «проводит гонорары с зарубежных концертов в поддержку ВСУ».