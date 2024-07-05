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    На Думской башне распустились «Белые облака». Посмотрите, как цветы наполнили пространство над городом

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    2 комментария
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Ботаническая инсталляция украсила лестницу Думской башни 5 июля — на две недели с небольшим. Гипсофилы, луговые цветы, травы, ромашки и другие растения средней полосы составили цветочные композиции на тему «Белые облака».

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    Идея временного оформления в том, чтобы облака цветочные стали своего рода отражением облаков, бегущих по небу. Здесь, над крышами зданий и суетой Невского проспекта, оно чуть ближе.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Композиция «На облаке любви» будет доступна для посетителей башни до 21 июля с 10:00 до 22:00, без выходных

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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