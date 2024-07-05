На Думской башне распустились «Белые облака». Посмотрите, как цветы наполнили пространство над городом

Ботаническая инсталляция украсила лестницу Думской башни 5 июля — на две недели с небольшим. Гипсофилы, луговые цветы, травы, ромашки и другие растения средней полосы составили цветочные композиции на тему «Белые облака».
Идея временного оформления в том, чтобы облака цветочные стали своего рода отражением облаков, бегущих по небу. Здесь, над крышами зданий и суетой Невского проспекта, оно чуть ближе.
Композиция «На облаке любви» будет доступна для посетителей башни до 21 июля с 10:00 до 22:00, без выходных