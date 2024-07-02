Воспитание болью и пробежка сына по холоду в одном белье стоили жителю Ленобласти свободы

Жителю Волосовского района Ленобласти назначили реальный срок за жестокое воспитание детей. Правоохранители обратили внимание на семью после забега одного из детей по улице в одном белье при минусовой температуре.



Суд и следствие установили, что 57-летний отец двоих детей 14 и 17 лет продолжительное время систематически наносил им побои, причиняя физические и психические страдания, сообщает 2 июля пресс-служба СК Ленобласти. Ленинградский областной суд признал его виновным в истязании двоих несовершеннолетних (по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (по статье 156 УК РФ ). Мужчину приговорили к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.