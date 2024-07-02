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    Воспитание болью и пробежка сына по холоду в одном белье стоили жителю Ленобласти свободы

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    Жителю Волосовского района Ленобласти назначили реальный срок за жестокое воспитание детей. Правоохранители обратили внимание на семью после забега одного из детей по улице в одном белье при минусовой температуре.

    Суд и следствие установили, что 57-летний отец двоих детей 14 и 17 лет продолжительное время систематически наносил им побои, причиняя физические и психические страдания, сообщает 2 июля пресс-служба СК Ленобласти. Ленинградский областной суд признал его виновным в истязании двоих несовершеннолетних (по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (по статье 156 УК РФ). Мужчину приговорили к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

    Как писал 47news, методы воспитания мужчины получили огласку в начале февраля. В полицию поступил анонимный звонок о том, что по улице в минус семь градусов бежит голый мальчик. Выехавшие на место правоохранители нашли подростка в квартире его старшей сестры. Та рассказала, что у отца крутой нрав, а пробежка (как оказалось, не голышом, а в белье) — это такое наказание. Жена и дети рассказывали: в методы воспитания отца входили ремень, побои руками, унижения.

    Подсудимый родом из Дагестана, в Ленобласть приехал после армии, окончил в Волосовском районе аграрный техникум и работает на местном сельхозпредприятии. Коллеги и руководство о нём отзывались исключительно положительно и с обвинением были не согласны.

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    Ленинградская областьСудИстязание детей
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