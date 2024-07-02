    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, зап

    752мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.3eur93.96

    Канье Уэсту грозит проверка на экстремизм из-за песни, где есть строка о сексе с русской «за Украину»

    3061
    23 комментария

    Американского рэпера Канье Уэста после визита в Россию просят проверить на экстремизм, пропаганду наркотиков и дискредитацию Вооруженных сил РФ, пишет 2 июля RT со ссылкой на движение «Сорок Сороков».

    Поводом для обращения стала песня Vultures, в которой помимо открытого описания потребления наркотиков присутствует строчка: «Она русская, жёстко [нецензурное слово] её за Украину». Кроме того, активисты просят запретить исполнителю въезд в Россию.

    На прошлых выходных в Россию прилетел Канье Уэст. Как оказалось, поводом для поездки в Москву стало празднование дня рождения друга и главного дизайнера своего бренда Гоши Рубчинского.

    В 2022 году рэпер открыто заявил о симпатиях к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Канье Уэст
    ЛАЙК4
    СМЕХ39
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 23

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close