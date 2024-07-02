Канье Уэсту грозит проверка на экстремизм из-за песни, где есть строка о сексе с русской «за Украину»

Американского рэпера Канье Уэста после визита в Россию просят проверить на экстремизм, пропаганду наркотиков и дискредитацию Вооруженных сил РФ, пишет 2 июля RT со ссылкой на движение «Сорок Сороков».

Поводом для обращения стала песня Vultures, в которой помимо открытого описания потребления наркотиков присутствует строчка: «Она русская, жёстко [нецензурное слово] её за Украину». Кроме того, активисты просят запретить исполнителю въезд в Россию.

На прошлых выходных в Россию прилетел Канье Уэст. Как оказалось, поводом для поездки в Москву стало празднование дня рождения друга и главного дизайнера своего бренда Гоши Рубчинского.