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    Аккаунт Канье Уэста в Twitter заблокируют после слов о Гитлере

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    Twitter снова заблокирует аккаунт рэпера Канье Уэста (Йе) после антисемитского интервью, которое музыкант дал американскому конспирологу Алексу Джонсу. Об этом 2 декабря заявил владелец соцсети Илон Маск.

    «Я сделал все, что смог. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против призывов к насилию», — написал предприниматель.

    Twitter-аккаунт Канье Уэста в первый раз заблокировали 9 октября. Однако в день покупки Маском Twitter — 28 октября — его разблокировали.

    Кроме того, на интервью правый публицист Ник Фуэнтес сказал, что он «очень пропутинский и пророссийский», и тогда Канье ответил лаконично: «Я тоже».

    В четверг, 1 декабря, Канье Уэст дал интервью конспирологу Алексу Джонсу. В нем рэпер заявил, что испытывает симпатии к Адольфу Гитлеру и нацистам.

    Также на интервью присутствовал правый публицист Ник Фуэнтос. Он назвал себя «пропутинским и пророссийским». Канье ответил ему: «Я тоже».

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