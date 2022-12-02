Аккаунт Канье Уэста в Twitter заблокируют после слов о Гитлере

Twitter снова заблокирует аккаунт рэпера Канье Уэста (Йе) после антисемитского интервью, которое музыкант дал американскому конспирологу Алексу Джонсу. Об этом 2 декабря заявил владелец соцсети Илон Маск.

«Я сделал все, что смог. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против призывов к насилию», — написал предприниматель.

Twitter-аккаунт Канье Уэста в первый раз заблокировали 9 октября. Однако в день покупки Маском Twitter — 28 октября — его разблокировали.

Кроме того, на интервью правый публицист Ник Фуэнтес сказал, что он «очень пропутинский и пророссийский», и тогда Канье ответил лаконично: «Я тоже».