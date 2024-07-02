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    Атака дрона-камикадзе под Белгородом: у мужчины множественные осколочные ранения всего тела

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    Врачи спасают мужчину после атаки ВСУ в Белгородском районе 2 июля. Как сообщает губернатор Вячеслав Гладков, дрон-камикадзе совершил налет на поселок Октябрьский.

    По предварительным данным, у местного жителя множественные осколочные ранения живота, рук, ног, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. На карете скорой помощи его везут в больницу Белгорода.

    «В результате детонации повреждены микроавтобус и один легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте», — добавляет Гладков.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    Вчера в Белгородской области в результате атак пострадали девять человек и один погиб. Ночью силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над территорией области.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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