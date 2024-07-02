Атака дрона-камикадзе под Белгородом: у мужчины множественные осколочные ранения всего тела

Врачи спасают мужчину после атаки ВСУ в Белгородском районе
По предварительным данным, у местного жителя множественные осколочные ранения живота, рук, ног, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. На карете скорой помощи его везут в больницу Белгорода.
«В результате детонации повреждены микроавтобус и один легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте», — добавляет Гладков.
Вчера в Белгородской области в результате атак пострадали девять человек и один погиб. Ночью силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над территорией области.