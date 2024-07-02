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    БПЛА атаковали три региона

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    Минувшей ночью, 2 июля, атаке противника подверглись три региона, сообщает Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов: по четыре над Брянской и Белгородской областями, а также три над Крымом.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз трижды за ночь сообщал о пресечении атак. БПЛА самолетного типа были уничтожены в Суражском и Трубчевском районах. «Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз во всех трёх ночных постах.

    В Белгородской области за вчерашний день в результате атак пострадали девять человек и один погиб, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

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