БПЛА атаковали три региона

Минувшей ночью, 2 июля, атаке противника подверглись три региона, сообщает Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов: по четыре над Брянской и Белгородской областями, а также три над Крымом.



Губернатор Брянской области Александр Богомаз трижды за ночь сообщал о пресечении атак. БПЛА самолетного типа были уничтожены в Суражском и Трубчевском районах. «Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз во всех трёх ночных постах.



В Белгородской области за вчерашний день в результате атак пострадали девять человек и один погиб, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

