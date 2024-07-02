«Срока огромные, этапы длинные». Дмитрий Михальченко идет на север

Экс-главу холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, приговоренного к 20 годам за хищения на резиденции президента, этапируют из Москвы в строгий лагерь. «Фонтанка» знает, куда именно, и подсчитала, сколько ему еще отмерено.



Фото: Александр Щербак / ТАСС Поделиться Поделиться





Осужденного в конце июня 2022 года не просто бывшего миллиардера и главу холдинга «Форум» (ликвидирован в 2019 году), но и одного из самых влиятельных бизнесменов Петербурга Дмитрия Михальченко на днях этапировали в колонию. По данным «Фонтанки», его везут в колонию строгого режима Архангельской области. Сейчас Дмитрию Михальченко 54 года.



За ним пришли 30 марта 2016 года. Обвинили в контрабанде алкоголя. Позже его назвали старшим по преступному сообществу. Суд подтвердил: вместе с уже бывшим начальником службы обеспечения ФСО генерал-майором Васильевым, экс-главой предприятия «Атэкс» ФСО Каминовым, бизнесменами Литвиновым, Мальцевым он похитил 1,5 бюджетных миллиарда. Контракты касались заказов ФСО и реконструкции резиденции президента в Ново-Огарёво.



Исходя из времени, проведенного им в Лефортово, Дмитрий Михальченко отсидел чуть более 8 лет. Таким образом, ему осталось 12 (при строгом режиме день нахождения в следственном изоляторе рассчитывается за день лишения свободы, а не полтора, как при общем режиме). Так что в худшем случае он сможет выйти на свободу в 2036 году, в 66 лет.



За две недели до задержания и ареста Дмитрий Михальченко дал последнее интервью. Тогда «Фонтанка» цитировала его задорное настроение: «Арестованный Михальченко у аппарата».

