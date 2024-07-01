Горизбирком обратился в прокуратуру из-за поддельных подписей кандидата в губернаторы Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия обратилась в прокуратуру из-за подписей, которые сдал в избирком кандидат в губернаторы Алексей Ковалёв. Как рассказали «Фонтанке» в избирательной комиссии, к ним поступили заявления от депутатов, которые не оставляли подписи за данного кандидата.



«По результатам проверки 156 подписей депутатов муниципальных советов был получен ответ от нотариальной палаты Санкт-Петербурга о том, что в отношении всех 156 листов с подписями муниципальных депутатов нотариальные действия нотариусом не совершались», — заявили в горизбиркоме.