    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 31

    2 м/с, южн

    752мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.75eur92.42

    Бывший сотрудник Совфеда получил срок за убийство пожилых родителей

    4521
    3 комментария

    Суд в Москве приговорил к 16 годам строгого режима бывшего сотрудника Совета Федерации. Он убил своих родителей.

    Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
    ПоделитьсяПоделиться

    О приговоре 1 июля сообщает пресс-служба судов столицы. Алексей Коновалов приговорен за убийство двух лиц в феврале 2023 года. Он лишен свободы на 16 лет и еще на полтора года в ней ограничен.

    Суды общей юрисдикции города Москвы

    Как установил суд, Коновалов зарезал отца и мать, а спустя сутки притворился, что пришел к ним в гости и обнаружил два трупа. Когда были подняты записи с камер и стало ясно, что он был в квартире в вечер убийства, он во всем сознался. Убитым было 72 и 74 года.

    О Коновалове писали как о сыне спецслужбиста. Родители постоянно занимались его пристройством на разные работы, но мужчина нигде не задерживался, из-за чего и конфликтовал с семьей.

    Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close