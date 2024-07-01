Бывший сотрудник Совфеда получил срок за убийство пожилых родителей

Суд в Москве приговорил к 16 годам строгого режима бывшего сотрудника Совета Федерации. Он убил своих родителей.
О приговоре 1 июля сообщает пресс-служба судов столицы. Алексей Коновалов приговорен за убийство двух лиц в феврале
Суды общей юрисдикции города Москвы
Как установил суд, Коновалов зарезал отца и мать, а спустя сутки притворился, что пришел к ним в гости и обнаружил два трупа. Когда были подняты записи с камер и стало ясно, что он был в квартире в вечер убийства, он во всем сознался. Убитым было 72 и
О Коновалове писали как о сыне спецслужбиста. Родители постоянно занимались его пристройством на разные работы, но мужчина нигде не задерживался, из-за чего и конфликтовал с семьей.