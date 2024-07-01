В Москве многодетный отец забрался с дочерью на подоконник многоэтажки

На востоке Москвы 1 июля мужчина встал на подоконник четвертого этажа вместе со своей 8-летней дочерью и угрожал прыгнуть вниз. Позже он забаррикадировался в квартире. Подробности сообщает MSK1.RU.



Как рассказали очевидцы, мужчина в неадекватном состоянии забрался на окно многоэтажного дома на улице Старый Гай. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи. В результате мужчину и ребенка увезли в отдел.



По словам соседей, местного жителя зовут Андрей, ему — 58 лет, он не женат и при этом имеет восемь детей. В округе он известен из-за своей агрессивности.

