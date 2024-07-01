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    В Москве многодетный отец забрался с дочерью на подоконник многоэтажки

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    На востоке Москвы 1 июля мужчина встал на подоконник четвертого этажа вместе со своей 8-летней дочерью и угрожал прыгнуть вниз. Позже он забаррикадировался в квартире. Подробности сообщает MSK1.RU.

    Как рассказали очевидцы, мужчина в неадекватном состоянии забрался на окно многоэтажного дома на улице Старый Гай. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи. В результате мужчину и ребенка увезли в отдел.

    По словам соседей, местного жителя зовут Андрей, ему — 58 лет, он не женат и при этом имеет восемь детей. В округе он известен из-за своей агрессивности.

    «Поливал все уксусом, чтобы его не трогали. Весь подъезд провонял. На женщин кидается, мужчин боится. Он именно такой трусоватый», — рассказала одна из соседок мужчины.

    По ее словам, его увезли в отдел впервые за два года.

    Как предположили соседи, он решается на неадекватные поступки, чтобы выжить из квартиры свою сестру, хотя у него есть частный дом.

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