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    Петербуржец задушил жену во время массажа

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    6 комментариев

    Житель Парголово задушил жену во время массажа и сам позвал полицию в квартиру. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 июня.

    Всё произошло накануне ночью на улице Вологдина. В пятом часу наряд патрульно-постовой службы встретил пьяного 37-летнего мужчину, который рассказал, что убил свою супругу. Полиция поднялась в квартиру и обнаружила труп 41-летней женщины со следами удушения.

    Ее муж рассказал, что после полуночи делал ей массаж. В какой-то момент без видимых на то причин он сдавил ее шею руками и задушил. После этого он наполнил ванну, перенес туда тело и положил в воду лицом вниз, после чего покинул квартиру.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый процессуально задержан. Судя по страницам в соцсетях, у пары остался маленький ребенок. Сам фигурант уже был осужден в 2019 году за разбой, но избежал колонии — суд назначил ему принудительное лечение в психдиспансере.

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    Комментарии 6

    инкогнитто30 Июн 2024 в 11:51
    Трэш
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