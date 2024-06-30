Петербуржец задушил жену во время массажа

Житель Парголово задушил жену во время массажа и сам позвал полицию в квартиру. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 июня.



Всё произошло накануне ночью на улице Вологдина. В пятом часу наряд патрульно-постовой службы встретил пьяного 37-летнего мужчину, который рассказал, что убил свою супругу. Полиция поднялась в квартиру и обнаружила труп 41-летней женщины со следами удушения.



Ее муж рассказал, что после полуночи делал ей массаж. В какой-то момент без видимых на то причин он сдавил ее шею руками и задушил. После этого он наполнил ванну, перенес туда тело и положил в воду лицом вниз, после чего покинул квартиру.

