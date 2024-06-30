Петербуржец задушил жену во время массажа

Житель Парголово задушил жену во время массажа и сам позвал полицию в квартиру. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 июня.
Всё произошло накануне ночью на улице Вологдина. В пятом часу наряд патрульно-постовой службы встретил пьяного
Ее муж рассказал, что после полуночи делал ей массаж. В какой-то момент без видимых на то причин он сдавил ее шею руками и задушил. После этого он наполнил ванну, перенес туда тело и положил в воду лицом вниз, после чего покинул квартиру.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый процессуально задержан. Судя по страницам в соцсетях, у пары остался маленький ребенок. Сам фигурант уже был осужден в 2019 году за разбой, но избежал колонии — суд назначил ему принудительное лечение в психдиспансере.