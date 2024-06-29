И их осталось восемь: Роспотребнадзор назвал пляжи, пригодные для купания в Ленобласти

В Ленинградской области только восемь пляжей признаны пригодными для купания. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.



Еще в начале июня таких пляжей было двенадцать, затем — лишь через две недели — десять, а теперь восемь. Всего проверки были проведены на 41 водоеме.



Пригодными для купания признаны: озеро Павловское, река Луга, озеро Коркинское, река Шингарка, озеро Омчино, река Тихвинка, карьер и Нестеровское озеро в поселке Шапки.



Список не рекомендуемых для плавания водоемов в Ленобласти также можно изучить на сайте регионального Роспотребнадзора.

