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    И их осталось восемь: Роспотребнадзор назвал пляжи, пригодные для купания в Ленобласти

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    В Ленинградской области только восемь пляжей признаны пригодными для купания. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

    Еще в начале июня таких пляжей было двенадцать, затем — лишь через две недели — десять, а теперь восемь. Всего проверки были проведены на 41 водоеме.

    Пригодными для купания признаны: озеро Павловское, река Луга, озеро Коркинское, река Шингарка, озеро Омчино, река Тихвинка, карьер и Нестеровское озеро в поселке Шапки.

    Список не рекомендуемых для плавания водоемов в Ленобласти также можно изучить на сайте регионального Роспотребнадзора.

    Между тем количество водоемов, где можно купаться, не рискуя здоровьем, в Петербурге за первые полторы недели лета сократилось с трех до одного.

    Отметим, что Роспотребнадзор проверяет не все подряд водоемы, а только те, где есть официальные пляжи.

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