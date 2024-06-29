И их осталось восемь: Роспотребнадзор назвал пляжи, пригодные для купания в Ленобласти

В Ленинградской области только восемь пляжей признаны пригодными для купания. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.
Еще в начале июня таких пляжей было двенадцать, затем — лишь через две недели — десять, а теперь восемь. Всего проверки были проведены на 41 водоеме.
Пригодными для купания признаны: озеро Павловское, река Луга, озеро Коркинское, река Шингарка, озеро Омчино, река Тихвинка, карьер и Нестеровское озеро в поселке Шапки.
Список не рекомендуемых для плавания водоемов в Ленобласти также можно изучить на сайте регионального Роспотребнадзора.
Между тем количество водоемов, где можно купаться, не рискуя здоровьем, в Петербурге за первые полторы недели лета сократилось с трех до одного.
Отметим, что Роспотребнадзор проверяет не все подряд водоемы, а только те, где есть официальные пляжи.