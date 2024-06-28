Представительство Петербурга в Мариуполе обойдется в полмиллиарда

Строительство здания для представительства Петербурга в Мариуполе вносят в адресную программу города. Оно будет стоить порядка
По данным «Фонтанки», такое решение содержится в последнем проекте постановления правительства, которое меняет пообъектное распределение средств внутри программы. На 2025 год вписывают
Открытие представительства депутаты ЗакСа согласовали в 2022 году. Смольный направляет большие средства на восстановление Мариуполя, они выделяются из Резервного фонда, но конкретные суммы не оглашаются. В финансовом блоке правительства объясняют это соображениями безопасности, но называют расходы не секретными, а закрытыми. Всего из Резервного фонда за
Соглашение об установлении побратимства два города подписали в 2022 году. Это подразумевало и помощь Петербурга в восстановлении инфраструктуры Мариуполя.