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    Представительство Петербурга в Мариуполе обойдется в полмиллиарда

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    Строительство здания для представительства Петербурга в Мариуполе вносят в адресную программу города. Оно будет стоить порядка 450 млн.

    По данным «Фонтанки», такое решение содержится в последнем проекте постановления правительства, которое меняет пообъектное распределение средств внутри программы. На 2025 год вписывают 18 млн на проектирование и 438 млн рублей — на реконструкцию здания представительства с отдельно стоящим гаражом. Объект на пр. Ленина администрация ДНР передала Петербургу еще в 2023-м.

    Открытие представительства депутаты ЗакСа согласовали в 2022 году. Смольный направляет большие средства на восстановление Мариуполя, они выделяются из Резервного фонда, но конкретные суммы не оглашаются. В финансовом блоке правительства объясняют это соображениями безопасности, но называют расходы не секретными, а закрытыми. Всего из Резервного фонда за 2023 год потратили более 34 млрд рублей.

    Соглашение об установлении побратимства два города подписали в 2022 году. Это подразумевало и помощь Петербурга в восстановлении инфраструктуры Мариуполя.

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