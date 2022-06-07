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    Депутаты согласовали открытие представительства Петербурга в Мариуполе

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    Законодательное собрание 7 июня утвердило постановление об открытии в Мариуполе представительства Санкт-Петербурга. Его предложил организовать губернатор Александр Беглов, документ внёс в городской парламент председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов.

    Как заявил Беликов с трибуны, открытие представительства не повлияет на международное сотрудничество Петербурга с другими городами и странами. «Неважно, сколько стран признали ДНР, главное, что признали мы», — сказал он.

    Против документа выступили представители фракции «Яблоко». Александр Шишлов заявил, что помогать попавшим в беду в результате политических решений мариупольцам нужно, но не таким образом, а также призвал «поскорее остановить эту беду».

    После открытия представительства в Мариуполе приём там хотят вести в том числе депутаты Законодательного собрания. Об этом председатель парламента Александр Бельский попросил губернатора Петербурга Александра Беглова. Тот ответил, что это возможно после того, как город хоть немного восстановят, ведь сейчас там «стоят палатки».

    «Фонтанка» писала, что во вторник ЗакС Петербурга одобрил в первом чтении выдачу грантов НКО, которые займутся восстановлением города-побратима Мариуполя.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов 1 июня подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем. До этого он анонсировал, что петербургские власти помогут с восстановлением Октябрьского района занятого российскими войсками города. 6 июня к берегам Азовского моря прибыли специалисты и строительная техника из Северной столицы.

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