Депутаты согласовали открытие представительства Петербурга в Мариуполе

Законодательное собрание 7 июня утвердило постановление об открытии в Мариуполе представительства Санкт-Петербурга. Его предложил организовать губернатор Александр Беглов, документ внёс в городской парламент председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов.

Как заявил Беликов с трибуны, открытие представительства не повлияет на международное сотрудничество Петербурга с другими городами и странами. «Неважно, сколько стран признали ДНР, главное, что признали мы», — сказал он.



Против документа выступили представители фракции «Яблоко». Александр Шишлов заявил, что помогать попавшим в беду в результате политических решений мариупольцам нужно, но не таким образом, а также призвал «поскорее остановить эту беду».

