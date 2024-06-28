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    В Петербурге школьница чуть не лишилась пальца из-за блендера

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    Врачи клиники Педиатрического университета сохранили 12-летней девочке палец, который попал в движущийся механизм блендера. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе медучреждения.

    По данным «Фонтанки», ребёнок поступил в клинику 27 числа. Изначально врачи хотели провести частичную ампутацию дистальной фаланги второго пальца левой кисти. Состояние девочки оценивалось как средней степени тяжести.

    Однако сегодня стало известно, что палец удалось спасти. Сейчас пациентка получает антибиотики и восстанавливается после операции.

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