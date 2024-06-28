В Петербурге школьница чуть не лишилась пальца из-за блендера

Врачи клиники Педиатрического университета сохранили 1
По данным «Фонтанки», ребёнок поступил в клинику
Однако сегодня стало известно, что палец удалось спасти. Сейчас пациентка получает антибиотики и восстанавливается после операции.
Сейчас
+29˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Ясная погода, Без осадков
Ощущается как 29
2 м/с, с-з
762мм
38%
Пробки
6/10
Врачи клиники Педиатрического университета сохранили 1
По данным «Фонтанки», ребёнок поступил в клинику
Однако сегодня стало известно, что палец удалось спасти. Сейчас пациентка получает антибиотики и восстанавливается после операции.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
03 мая 2024, 21:50
30 марта 2024, 13:58
04 марта 2024, 18:54
23 февраля 2024, 20:52
23 февраля 2024, 18:14
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.