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    В намотавшейся на столб легковой на «Нарве» погибли двое

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Стали известны подробности аварии со столбом на федеральной трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти. ДТП не обошлось без жертв.

    В результате столкновения легкового автомобиля с опорой освещения погибли два человека, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в силовое ограждение, затем — в препятствие и перевернулся.

    Напомним, авария произошла около 13 часов на 50-м километре трассы А-180 «Нарва», в районе деревни Витино. Легковую буквально намотало на фонарный столб. Спасателям пришлось разрезать автомобиль.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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