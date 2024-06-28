Автомобиль намотало на столб на трассе «Нарва» под Петербургом. Спасатели режут корпус

Серьезная авария произошла днем 28 июня на федеральной трассе А-180 «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти. Спасатели снимают машину со столба.
Информация о ДТП поступила дежурным около 13 часов дня, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На 50-м километре автодороги «Нарва», в районе деревни Витино, легковой автомобиль врезался в опору освещения. На кадрах с места аварии видно, что машину опрокинуло на бок и буквально намотало на столб.
На месте ДТП работают спасатели — разрезают автомобиль. Точной информации о погибших и пострадавших пока нет, добавили в дорожном управлении. Подробности выясняются.