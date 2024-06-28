The Guardian: космонавты МКС укрывались в космических кораблях во время разрушения спутника «Ресурс П1»

Во время разрушения российского спутника «Ресурс П1» космонавтам Международной космической станции (МКС) пришлось прятаться в космических кораблях. Как пишет издание The Guardian 28 июня, космонавты просидели в пилотируемых аппаратах около часа.



Космонавты укрылись в космических кораблях на случай необходимости экстренного вылета. Каждый член экипажа спрятался в том аппарате, на котором прилетел. Так, американцы Бутч Уилмор и Суни Уильямс просидели на борту Starliner. Трое других космонавтов из Штатов и россиянин — в Crew Dragon от SpaceX. А шестой американец присоединился к двум российским космонавтам в капсуле «Союз».



«По данным NASA, астронавты покинули свой космический корабль примерно через час и возобновили обычную работу на станции», — пишет The Guardian.



Напомним, что 27 июня в социальных сетях космическое командование ВС США сообщило, что российский космический аппарат «Ресурс П1» разрушился на низкой околоземной орбите, распавшись более чем на 100 деталей. В свою очередь, в Роскосмосе заявили, что аппарат вывели из эксплуатации два года назад, и не привели других подробностей.

