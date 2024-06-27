Командование ВС США сообщило, что на орбите распался на куски российский спутник «Ресурс П1»

Российский космический аппарат «Ресурс П1» разрушился на низкой околоземной орбите, распавшись более чем на 100 деталей. Об этом 27 июня в социальных сетях сообщило космическое командование ВС США (SPACECOM) и отметило, что обломки угрозы не представляют.

«Ресурс П1», предназначенный для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли, был запущен в июне 2013 года. В пресс-службе «Роскосмоса» рассказали РБК, что аппарат вывели из эксплуатации два года назад, и не привели других подробностей.

