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    Командование ВС США сообщило, что на орбите распался на куски российский спутник «Ресурс П1»

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    Российский космический аппарат «Ресурс П1» разрушился на низкой околоземной орбите, распавшись более чем на 100 деталей. Об этом 27 июня в социальных сетях сообщило космическое командование ВС США (SPACECOM) и отметило, что обломки угрозы не представляют.

    «Ресурс П1», предназначенный для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли, был запущен в июне 2013 года. В пресс-службе «Роскосмоса» рассказали РБК, что аппарат вывели из эксплуатации два года назад, и не привели других подробностей.

    На орбиту было выведено четыре подобных спутника, последний — 31 марта 2024 года. В этом году планируют запуск пятого аппарата этой же серии.

    Гражданские космические аппараты «Ресурс-П» предназначены для наблюдения за поверхностью Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Срок активного существования на орбите составляет порядка пяти лет.

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