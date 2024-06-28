«Тоже по объявлению. А вы их вообще знаете?» В Петербурге отгуляла свадьба, куда гостей искали через интернет

Фото: Предоставлено «Фонтанке.ру» Поделиться Поделиться





Необычная свадьба прошла в Петербурге. На вид все было традиционно — нарядные гости радовались за молодых. Кричали, поздравляли и орали «Горько!» Никогда бы прохожие не догадались, что шумная компания не знает друг друга, а жениха и невесту почти все видят впервые. Корреспондент «Фонтанки» попробовал себя в роли «участника массовки на свадьбу».



В объявлении говорилось: надо стоять нарядным у входа в 9:40, а сама роспись начнется в 10:00. Казалось, обман и никакой свадьбы не будет, а я как дурак приеду в пустоту из-за какого-нибудь приколиста. С такими мыслями утром в четверг направлялся к ЗАГСу Петроградского района. Мои ожидания не оправдались — уже за двадцать минут до обозначенного времени у отдела бракосочетаний на Большой Монетной, 17 находилась группа девушек.



Все в платьях — явно на свадьбу. Слишком красивые, подумалось мне, вряд ли они пришли по объявлению: «участник массовки на свадьбу». Наверное, здесь планируется настоящее торжество, а не… Подошел, поговорил. Такие же, как и я. Тоже увидели анонс на «Авито», либо его переслали им друзья в мессенджерах, потому что «забавно» и «по фану». К ЗАГСу быстро прибывали новые опрятно одетые люди.



Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кого ни спрошу — все по объявлению. Пытался сосчитать всех пришедших, но все тщетно. Собралось нас — «гостей по объявлению» — явно около 40–50. Происходящее у ЗАГСа до 10 утра можно описать моим диалогом с девушкой в красном платье.



— Я тоже по объявлению. А вы их вообще знаете?



— Нет. Мы и друг друга не знаем.



Удивительно, но люди между собой знакомились быстро и легко. Лишь сначала чувствовалась скованность, а спустя минуты уже наступила расслабленная атмосфера. Кто-то пришел с цветами, другие нарисовали плакаты с поздравлениями. Одна женщина принесла альбом для пожеланий. Спросив у толпы имена будущих новобрачных, тоже оставил в нем запись: «Илья и Валентина! Вы крутые. Живите счастливо». Ни Илью, ни Валентину я никогда не видел — ни в жизни, ни на фото.

Жених обещал каждому участнику массовки по 300 рублей, а самому лучшему гостю — приз в 30 тысяч рублей. «Человек, который проявит больше всего креатива, примет участие больше других, и при этом ничего не испортит», — говорилось в объявлении. С денежным вопросом я приставал к гостям: каждый мне ответил, что здесь ради веселья, а не денег. Может быть, кто-то и пришел за внезапной халявой, но мне они не признались.



Федор Данилов / «Фонтанка.ру»

Жених Илья и невеста Валентина приехали к ЗАГСу в 9:44. Они вышли из такси — люди заорали. Мы, конечно, не знали, как они выглядят, но сразу почувствовали. «Это вообще те были?» — спросил парня, стоящего рядом. Он ответил: «Вроде бы мы не обознались». Всё — сбор закончился, мы стали заходить в ЗАГС.



Толпа устремилась ручейком через рамку металлодетектора. Ощущение праздника вправду стало нарастать. Жениха с невестой фотографировали отдельно, а нас поместили в комнату ожидания. Здесь уже появились традиционные гости — мама и сестра невесты. Еще пришел петербургский приятель жениха, с которым он познакомился месяц назад. Подхожу к матери, поздравляю со свадьбой. Спрашиваю: «Как там атмосфера?» Она улыбается и, кажется, со слезами на глазах отвечает: «Илья такой молодец, так все хорошо придумал». После меня выстраивается очередь из поздравляющих. Здесь совсем не до разговоров было.



Завязываю разговор с кудрявым парнем. Его зовут Виталий. Он знает жениха Илью и пришел по приглашению, а не по объявлению. Ого, думаю, это уже что-то новенькое. C искренним удивлением прошу рассказать хоть что-нибудь о главных героях свадьбы. Выясняю, они приехали из Ярославля, а знакомых в Петербурге у новобрачных почти нет. Виталий описал жениха как очень энергичного и креативного человека. Когда приятель узнал об идее массовки, то не сомневался, что задумка выгорит. Все так и получилось. К концу нашего разговора толпу гостей позвали в торжественный зал.



Свадебный регистратор — женщина средних лет — явно была в курсе изюминки свадебной церемонии. Она объяснила все максимально доступно: входите, садитесь, заключается брак, играет «Гимн великому городу», затем «близкие гости» поздравляют новобрачных, а затем наступит черед нетрадиционных гостей.



«Уважаемые жених и невеста! Мы приветствуем вас в торжественном зале отдела ЗАГС Петроградского района Санкт-Петербурга. <...> Илья и Валентина, сегодня в вашей жизни особенный день — вы пришли в этот зал с искренним желанием соединить свои судьбы. <...> А сейчас наступает одно из главных мгновений вашей жизни. По вашему взаимному согласию я приглашаю поставить подписи в записи акта о заключении брака», — произнесла торжественно и официально свадебный регистратор. В этот момент некоторые девушки начали плакать.

Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Федор Данилов / «Фонтанка.ру»

Первой поздравлять новобрачных пригласили маму, которая обнимала уже женатого Илью и хвалила его. По лицу Ильи было видно, что он доволен. Затем пошли нетрадиционные гости. Ощущения, конечно, странные. Надо придумать пожелание для незнакомого мужчины, пожать руку, а потом нечто приятное сказать его супруге и обнять ее. Я решил, что уже буду действовать открыто.

Пожал руку Илье, поздравил со свадьбой, быстро признался, что буду писать репортаж. Не уверен, что он понял, но на лице Ильи появилось удивление. Затем обнял Валентину, поздравил и сказал, что родился в Рыбинске, а это рядом с Ярославлем. Она обрадовалась, а затем добавила, что ее лимит на обнимашки уже перевыполнен.



Мы вышли из ЗАГСа и радостными криками встретили Илью и Валентину, проорали «Горько!» И все закончилось так же быстро, как и началось. Нетрадиционных гостей в ресторан не пригласили, толпа начала быстро растворяться.



Федор Данилов / «Фонтанка.ру»

Фальшиво или искренне? Напоследок снова поговорил с расходящимися гостями — большая часть студенты и недавно окончившие вуз люди.

«Я люблю пролистывать «Авито». Первым делом решила, что это какой-то прикол. Но почитала и поняла, что объявление реальное. Подумала, что это будет отличный сайд-квест для моего лета. Решила принять участие, потому что позитив», — рассказала студентка журфака ЛГУ Алиса.



«Мне мама сообщила. Показала сообщение. Я подумала — о свадьба, круто. Предложила своему молодому человеку пойти <...> Было интересно узнать и на свадьбу посмотреть. Вуаль, что это все эти люди якобы фальшивые, сбивалась искренними эмоциями», — поделились 19-летние Анастасия и Максим.

«Пару месяцев рассказывала друзьям, что хочу погулять на свадьбе. Один из них прислал мне это объявление. Сначала думала, что фигня, а потом интересно стало. Можно сказать, что вселенная отражает мои желания. Подумала, что знак и надо идти», — 27-летняя Анастасия, отработавшая накануне вечернюю смену.

Еще гости сказали, что по-настоящему почувствовали искренность происходившего. Я шел в редакцию писать репортаж с ощущением праздника.

После свадьбы корреспондент «Фонтанки.ру» спросил уже женатого Илью о произошедшем перформансе



— Как такая идея пришла в голову?

— Когда выбирали ЗАГС, то я жил на два города — Ярославль и Петербург. Когда планировали, то думали, что я буду жить в Питере. Выбрали ЗАГС Петроградского района, достаточно красивый. Оказалось потом, что я переехал к невесте в Ярославль. Потом приезжаем сюда, а позвать особо некого. Понимаю, что это из-за меня, решил как-то компенсировать. Придумал позвать народ, выложил объявление.



— А кем вы работаете? Предполагаю, что-то креативное…

— Работаю с отцом. Это бизнес в сфере продажи светооборудования. Я поэтому и жил в Петербурге полгода, потому что здесь надо было решать вопрос по работе. Креативное — это остальная часть жизни. Она не приносит денег — реалии, которые нужно признать.

— Уже жена знала, что вы затеяли?



— Не знала. Сначала вообще не поверила, когда увидела людей. Водитель спросил: это вас так встречают? Она: вообще там никого не знаю, должны быть только мама и сестра. Выходит из машины — ей кричат. Заходим в ЗАГС: я уже напрямую говорю, что это все наши гости.



— Про деньги. Суперприз в 30 тысяч выплачивать будете?



— Да. Мы с женой посмотрим. Это не проблема. Многие себя очень креативно повели — картину подарили, какие-то подсвечники. Эти деньги я уже отложил.



Широко гулял Федор Данилов, «Фонтанка.ру»