    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 31

    1 м/с, с-з

    761мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.96eur90.99

    Очень сложный тест по географии России: проверьте, как вы знаете родную страну

    682
    обсудить
    Думаете, знаете о России всё? У нас есть несколько заковыристых заданий, чтобы это проверить
    Думаете, знаете о России всё? У нас есть несколько заковыристых заданий, чтобы это проверитьФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Россия настолько большая, что не каждый знаток сможет всё-всё о ней рассказать. Особенно когда дело касается географии. Но это дает нам лишний повод узнать что-то новое о своей стране. Как думаете, этот тест удивит вас неизвестными фактами, или вы из тех, кого можно назвать ходячей энциклопедией? Давайте скорее проверим. Для этого у нас есть 10 не самых простых вопросов.

    Начнем с простого. Какое из перечисленных морей, омывающих побережье России, является самым большим и глубоким?

    Как называется самый высокий действующий вулкан в России?

    Назовите самый удаленный от Москвы город, находящийся в ее часовом поясе.

    Назовите мирового лидера по запасам угля среди российских бассейнов.

    Какой из этих городов был первым за полярным кругом?

    Вопрос со звездочкой. Выберите лишний вариант из перечисленных.

    Это болото — самое крупное в России. По своим размерам оно даже больше Швейцарии. Назовете его?

    Где находится долина лотосов?

    Какая область имеет общую границу сразу с тремя европейскими странами?

    Какой их этих городов находится на берегах Волги?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Очень сложный тест по географии России: проверьте, как вы знаете родную страну

    Вы пытались. Просто Россия большая — знать всё, кажется, невозможно.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Очень сложный тест по географии России: проверьте, как вы знаете родную страну

    Вы сделали что могли, но география и правда сложный предмет.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Очень сложный тест по географии России: проверьте, как вы знаете родную страну

    Вы были близки к идеалу, но кое-где угодили в болото.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Очень сложный тест по географии России: проверьте, как вы знаете родную страну

    Да вы настоящий географ! По крайней мере, родную страну вы знаете очень хорошо.

    Поделитесь результатом

    Думаете, знаете о России всё? У нас есть несколько заковыристых заданий, чтобы это проверить
    Думаете, знаете о России всё? У нас есть несколько заковыристых заданий, чтобы это проверитьФото: Александр Ощепков / NGS.RU

    По теме

    Тест
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close