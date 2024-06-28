Россия настолько большая, что не каждый знаток сможет всё-всё о ней рассказать. Особенно когда дело касается географии. Но это дает нам лишний повод узнать что-то новое о своей стране. Как думаете, этот тест удивит вас неизвестными фактами, или вы из тех, кого можно назвать ходячей энциклопедией? Давайте скорее проверим. Для этого у нас есть 10 не самых простых вопросов.
Очень сложный тест по географии России: проверьте, как вы знаете родную страну
28 июня 2024, 19:56
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Вы пытались. Просто Россия большая — знать всё, кажется, невозможно.
Вы сделали что могли, но география и правда сложный предмет.
Вы были близки к идеалу, но кое-где угодили в болото.
Да вы настоящий географ! По крайней мере, родную страну вы знаете очень хорошо.