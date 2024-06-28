Очень сложный тест по географии России: проверьте, как вы знаете родную страну

Россия настолько большая, что не каждый знаток сможет всё-всё о ней рассказать. Особенно когда дело касается географии. Но это дает нам лишний повод узнать что-то новое о своей стране. Как думаете, этот тест удивит вас неизвестными фактами, или вы из тех, кого можно назвать ходячей энциклопедией? Давайте скорее проверим. Для этого у нас есть 10 не самых простых вопросов.