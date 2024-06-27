Вице-спикер Госдумы Толстой: Закон о семейном насилии предлагают принять выращенные в аптечной пробирке

На Петербургском международном юридическом форуме 27 июня Петр Толстой, заместитель председателя Государственной думы, анонсировал ближайшие изменения в законодательстве на сессии «Защита традиционных ценностей. Свои и чужие».

Депутат считает, что в стране в срочном изменении нуждается система опеки: «Она сегодня не соответствует никаким традиционным или нетрадиционным ценностям. Это коррумпированный механизм, отделенный от Министерства труда, которое могло бы помогать семьям». Находясь в ведении Министерства просвещения, органы опеки никак не отвечают задачам, ради которых созданы. Толстой объясняет их несоответствие в том числе и выполнением норм, содержащихся в Семейном кодексе РФ, о ненадлежащем обращении с детьми.

«Вы знаете, что очень много случаев изъятия детей из малоимущих семей под предлогом ненадлежащего обращения? Ну что мало продуктов в холодильнике? Давай собирайся. И вывозят этих детей в другие регионы. Создан целый бизнес, на котором люди деньги большие делают на организации опеки детей из неблагополучных семей».

Вице-спикер считает, что существующую систему реформировать нельзя: «Ее можно только разобрать по частям и собрать на ее месте систему помощи семьям».

Кроме того, Толстой озвучил законодательные решения, которые готовятся: «Мы хотим запретить усыновление детей из России гражданами тех государств, где разрешена смена пола. Прорабатывается инициатива, которая направлена на повышение качества оказываемых медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности. Прорабатывается инициатива и на самом деле в ближайшие дни будет внесена в Государственную думу о признании права на жизнь и охрану здоровья до рождения ребенка (чьих жизни и здоровья — не уточняется. — Прим. ред.). Это очень важно, и об этом говорят наши врачи».