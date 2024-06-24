В Госдуме предложили конфисковывать имущество, нажитое на организации незаконной миграции. Кабмин идею поддержал

Правительство дало положительное заключение на законопроект депутата Госдумы Петра Толстого о конфискации ценностей, нажитых на организации незаконной миграции. Об этом 24 июня пишут РИА Новости, в чьем распоряжении оказался отзыв кабинета министров.

Редакция действующего Уголовного кодекса не предусматривает подобных мер: пособничество или организация нелегального въезда и пребывания в РФ иностранных граждан наказывается лишением свободы на срок до пяти лет (или до семи лет со штрафом — при отягчающих обстоятельствах).

По утверждению автора законопроекта, в прошлом году было зарегистрировано на 79,6% больше преступлений по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»), чем в 2022-м году — всего 1,9 тысячи преступлений. А за период с января по март 2024 года — уже 580 таких преступлений.

«Принимая во внимание статистические данные, свидетельствующие о существенном росте числа преступлений, относящихся к категории тяжких и преследующих получение выгоды, предлагается распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации ценностей, полученных в результате совершения преступления, на случаи организации незаконной миграции», — пишет Толстой в пояснительной записке к законопроекту.