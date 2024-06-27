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    Умер петербургский композитор Александр Кнайфель

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    В Петербурге на 81-м году жизни умер советский и российский композитор Александр Кнайфель. О его смерти 27 июня сообщили в музыкальном издательстве «Композитор Санкт-Петербург».

    «Александр Аронович — композитор с мировым именем: его произведения звучали в Париже, Лондоне, Амстердаме, Нью-Йорке, Цюрихе, Базеле, Зальцбурге и в других важных музыкальных центрах. И в то же время он до конца оставался истинным петербуржцем с мягкими манерами, за которыми скрывалась неутомимость и невероятная работоспособность, когда дело касалось музыки и творчества», — написали о композиторе в издательстве.

    О причине смерти Александра Кнайфеля не сообщается. Информации о месте и дате прощания с композитором пока не поступало.

    Александр Кнайфель прожил долгую и насыщенную жизнь, за которую успел написать больше ста композиций. Также Кнайфель был автором саундтреков к более чем 40 художественным и документальным фильмам. Кнайфель — первый российский музыкант, которого удостоили международной премии DAAD (Немецкой академической службы обменов). В 1996 году музыкант получил звание «Заслуженный деятель искусства РФ».

    24 июня стало известно, что умер режиссер и художник Олег Огий, сыгравший в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», и известная теннисистка и телекомментатор Анна Дмитриева.

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