Умер петербургский композитор Александр Кнайфель

В Петербурге на 81-м году жизни умер советский и российский композитор Александр Кнайфель. О его смерти 27 июня сообщили в музыкальном издательстве «Композитор Санкт-Петербург».



«Александр Аронович — композитор с мировым именем: его произведения звучали в Париже, Лондоне, Амстердаме, Нью-Йорке, Цюрихе, Базеле, Зальцбурге и в других важных музыкальных центрах. И в то же время он до конца оставался истинным петербуржцем с мягкими манерами, за которыми скрывалась неутомимость и невероятная работоспособность, когда дело касалось музыки и творчества», — написали о композиторе в издательстве.



О причине смерти Александра Кнайфеля не сообщается. Информации о месте и дате прощания с композитором пока не поступало.



Александр Кнайфель прожил долгую и насыщенную жизнь, за которую успел написать больше ста композиций. Также Кнайфель был автором саундтреков к более чем 40 художественным и документальным фильмам. Кнайфель — первый российский музыкант, которого удостоили международной премии DAAD (Немецкой академической службы обменов). В 1996 году музыкант получил звание «Заслуженный деятель искусства РФ».



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