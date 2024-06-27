Бил стены и пытался выйти из летящего самолета. На рейсе в Минеральные Воды мужчина устроил моноспектакль

Полет из Красноярска в Минеральные Воды пассажиры запомнят надолго. Ведь с ними, по мнению одного из летевших, на борту находился и танцевал зеленый человечек. Об инциденте 27 июня «Фонтанке» рассказали в авиакомпании «Россия».
Моноспекталь одного из пассажиров начался примерно за два часа до посадки накануне, 26 июня.
«Он пришел в переднюю часть салона для разговора с командиром воздушного судна, предприняв попытку открытия двери самолета. Затем вернулся на свое место, мешая другим пассажирам», — пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.
По данным телеграм-канала «Авиаторщина», мужчина эмоционально заявил, что «самолет преследуют истребители и вертолеты». Поэтому, настаивал пассажир, ему срочно нужно выйти. После он спросил у бортпроводников, не видят ли они танцующего зеленого человечка. По всей видимости, эту картину больше никто не наблюдал.
«Неадекватные действия продолжились в хвостовой части салона, где он бил в стены. Бортпроводники старались минимизировать влияние инцидента на безопасность и комфорт других путешественников», — подчеркнули в «России».
Буйного пассажира удерживали изо всех сил, с нетерпением дожидаясь посадки. После того как самолет приземлился, мужчину передали правоохранителям.