Бил стены и пытался выйти из летящего самолета. На рейсе в Минеральные Воды мужчина устроил моноспектакль

Полет из Красноярска в Минеральные Воды пассажиры запомнят надолго. Ведь с ними, по мнению одного из летевших, на борту находился и танцевал зеленый человечек. Об инциденте 27 июня «Фонтанке» рассказали в авиакомпании «Россия».



Моноспекталь одного из пассажиров начался примерно за два часа до посадки накануне, 26 июня.



«Он пришел в переднюю часть салона для разговора с командиром воздушного судна, предприняв попытку открытия двери самолета. Затем вернулся на свое место, мешая другим пассажирам», — пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.

