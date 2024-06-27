«Нужно встряхнуть, чтобы начало работать»: Лукашенко назначил новых министра иностранных дел и главу своей администрации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового главу своей администрации 27 июня. Им станет посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, сообщает Telegram-канал «Пул первого».
Дмитрий Крутой занимал должность министра экономики Республики Беларусь в 2018 году. Тогда чиновнику было 37 лет, и он оказался самым молодым министром в правительстве. С 2019-го по 2020 год Крутой был первым заместителем премьер-министра Белоруссии. В 2022 году политика назначили послом республики в России.
В свою очередь, новым послом станет министр промышленности Белоруссии Александр Рогожник. Он был главой министерства с 2022 года. До этого занимал руководящие посты на производственных предприятиях.
Новым министром промышленности Лукашенко назначил Александра Ефимова. В этой структуре Ефимов трудится на должности замминистра с 2022 года.
Максима Рыженкова, ранее занимавшего пост первого заместителя главы администрации президента, Лукашенко назначил министром иностранных дел Белоруссии. Новому руководителю МИДа глава государства заявил, что его министерство «нужно приводить в чувства. Нужно встряхнуть, чтобы оно начало работать».
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как кадровые перестановки произошли в правительстве России. Так, президент России Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Анну Цивилеву и Павла Фрадкова — заместителями министра.