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    «Нужно встряхнуть, чтобы начало работать»: Лукашенко назначил новых министра иностранных дел и главу своей администрации

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового главу своей администрации 27 июня. Им станет посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

    Дмитрий Крутой занимал должность министра экономики Республики Беларусь в 2018 году. Тогда чиновнику было 37 лет, и он оказался самым молодым министром в правительстве. С 2019-го по 2020 год Крутой был первым заместителем премьер-министра Белоруссии. В 2022 году политика назначили послом республики в России.

    В свою очередь, новым послом станет министр промышленности Белоруссии Александр Рогожник. Он был главой министерства с 2022 года. До этого занимал руководящие посты на производственных предприятиях.

    Новым министром промышленности Лукашенко назначил Александра Ефимова. В этой структуре Ефимов трудится на должности замминистра с 2022 года.

    Максима Рыженкова, ранее занимавшего пост первого заместителя главы администрации президента, Лукашенко назначил министром иностранных дел Белоруссии. Новому руководителю МИДа глава государства заявил, что его министерство «нужно приводить в чувства. Нужно встряхнуть, чтобы оно начало работать».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как кадровые перестановки произошли в правительстве России. Так, президент России Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Анну Цивилеву и Павла Фрадкова — заместителями министра.

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