По легенде, в СССР снимали так много фильмов про школьников, чтобы после уроков они не гуляли где попало, а шли в кино смотреть на самих себя. Узнать себя на экране мог каждый: советские режиссеры снимали и про пропащих двоечников, и про образцовых отличников, и про оторванных от мира романтиков. Словом, фильмов про школу в СССР вышло столько, что сейчас никто и не отличит их друг от друга. Тем более — по одному кадру!
А голову вы дома не забыли? Попробуйте вспомнить советский фильм про школу по одному кадру
Пока все не сдадут этот тест, никто аттестат зрелости не получит
27 июня 2024, 20:15
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Садитесь, два. Минимум два фильма про школу на ближайший вечер.
От этих фильмов вы отвыкли... Хотя кое-что в памяти осталось.
Похоже, вы не раз пересматривали эти фильмы. Отличный результат!
Вы окончили тест с отличием. Поздравляем!