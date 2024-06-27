А голову вы дома не забыли? Попробуйте вспомнить советский фильм про школу по одному кадру

По легенде, в СССР снимали так много фильмов про школьников, чтобы после уроков они не гуляли где попало, а шли в кино смотреть на самих себя. Узнать себя на экране мог каждый: советские режиссеры снимали и про пропащих двоечников, и про образцовых отличников, и про оторванных от мира романтиков. Словом, фильмов про школу в СССР вышло столько, что сейчас никто и не отличит их друг от друга. Тем более — по одному кадру!