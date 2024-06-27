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    А голову вы дома не забыли? Попробуйте вспомнить советский фильм про школу по одному кадру

    Пока все не сдадут этот тест, никто аттестат зрелости не получит

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    Уверены, среди наших читателей халдеев нет и им не о чем беспокоиться
    Уверены, среди наших читателей халдеев нет и им не о чем беспокоитьсяСкриншот: кадр из фильма «Республика ШКИД» (6+), реж. Геннадий Полока, «Ленфильм», 1966
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    По легенде, в СССР снимали так много фильмов про школьников, чтобы после уроков они не гуляли где попало, а шли в кино смотреть на самих себя. Узнать себя на экране мог каждый: советские режиссеры снимали и про пропащих двоечников, и про образцовых отличников, и про оторванных от мира романтиков. Словом, фильмов про школу в СССР вышло столько, что сейчас никто и не отличит их друг от друга. Тем более — по одному кадру!

    В каком фильме физкультурница проводила для учеников разминку на уроке?

    В каком фильме физкультурница проводила для учеников разминку на уроке?

    А этот известный фильм отгадаете?

    А этот известный фильм отгадаете?

    Директор школы пытается перевоспитать беспризорников. Как называется кино?

    Директор школы пытается перевоспитать беспризорников. Как называется кино?

    И снова известное кино, в котором играет очень известный советский актер

    И снова известное кино, в котором играет очень известный советский актер

    Ученик не захотел писать сочинение на тему «Как я провел лето» и дерзит учителю. Где такое видано?

    Ученик не захотел писать сочинение на тему «Как я провел лето» и дерзит учителю. Где такое видано?

    Узнаете один из самых драматичных фильмов о школьной любви?

    Узнаете один из самых драматичных фильмов о школьной любви?

    Не удивляйтесь, это тоже школа — вечерняя. А кино как называется?

    Не удивляйтесь, это тоже школа — вечерняя. А кино как называется?

    Это тоже не простые ученики, а воспитанники физико-математического лицея из фильма...

    Это тоже не простые ученики, а воспитанники физико-математического лицея из фильма...

    Школьники прогуляли урок и пришли к директору с повинной. Где такое было?

    Школьники прогуляли урок и пришли к директору с повинной. Где такое было?

    9 вопросов этого теста пролетели незаметно, как 11 лет школы. Остался последний: в каком фильме герои выпускаются из школы?

    9 вопросов этого теста пролетели незаметно, как 11 лет школы. Остался последний: в каком фильме герои выпускаются из школы?
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    А голову вы дома не забыли? Попробуйте вспомнить советский фильм про школу по одному кадру

    Садитесь, два. Минимум два фильма про школу на ближайший вечер.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А голову вы дома не забыли? Попробуйте вспомнить советский фильм про школу по одному кадру

    От этих фильмов вы отвыкли... Хотя кое-что в памяти осталось.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А голову вы дома не забыли? Попробуйте вспомнить советский фильм про школу по одному кадру

    Похоже, вы не раз пересматривали эти фильмы. Отличный результат!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А голову вы дома не забыли? Попробуйте вспомнить советский фильм про школу по одному кадру

    Вы окончили тест с отличием. Поздравляем!

    Поделитесь результатом

    Уверены, среди наших читателей халдеев нет и им не о чем беспокоиться
    Уверены, среди наших читателей халдеев нет и им не о чем беспокоитьсяСкриншот: кадр из фильма «Республика ШКИД» (6+), реж. Геннадий Полока, «Ленфильм», 1966

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    ТестСССРСоветское кино
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