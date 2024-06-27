Жара в Петербурге набирает силу. После кульминации в прогнозе — грозы

Повышать температуру воздуха в Петербурге помогает антициклон.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 июня в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха днём составит 26–28 градусов, на побережье Финского залива местами до 23.
Сегодня город останется под влиянием солнечного и сухого антициклона, который продолжит процессы повышения температурных показателей. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Завтра в Петербурге без осадков, 28–30 градусов. А в субботу возможны кратковременные дожди, местами грозы, ливни с порывистым ветром, 27–29 градусов.