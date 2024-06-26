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    Основателя «Полит.ру» и экс-продюсера «Ленинграда» Ицковича оштрафовали за дискредитацию армии

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    Дорогомиловский районный суд города Москвы признал виновным гендиректора «Полит.ру» и экс-продюсера групп «Ленинград» и «Аукцион» Дмитрия Ицковича в дискредитации армии России. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

    Ицковича оштрафовали на 150 тысяч рублей. Это не самое тяжелое наказание, которое может быть предусмотрено частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»).

    В 2019 году Ицкович получил почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Сейчас издатель руководит петербургскими рюмочными «В бутылке» и «Залив», а также московской рюмочной «Зинзивер». Кроме того, он продолжает быть председателем редакционного совета издания «Полит.ру», который был заблокирован Роскомнадзором 12 апреля 2024 года.

    Напомним, что 13 июня суд в Москве оштрафовал за дискредитацию армии иноагента и вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова*. Наказание за эту же статью получила бывший профессор РГИСИ и главред «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская. Позже ее уволили из университета за «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».


    *Признан в России иностранным агентом.

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