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    Под Кантемировским мостом загорелся «Патриот», выросла пробка

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    Под Кантемировским мостом в районе 13 часов 26 июня загорелась машина. Об этом «Фонтанке» сообщили очевидцы.

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    По их словам, пожар мог начаться после столкновения машины с автобусом. Последний стоит за горящим автомобилем на «аварийке». На место происшествия, по словам читателя Сергея, уже прибыли пожарные. Сотрудники Госавтоинспекции организовывают движение транспорта.

    «В автомобиле марки «УАЗ Патриот» сгорели сгораемые части. В 13:15 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Судя по «Яндекс.Картам» и фото, пробка на Выборгской набережной внушительная.

    Фото: «Яндекс.Карты»

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