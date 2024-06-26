Под Кантемировским мостом загорелся «Патриот», выросла пробка

Под Кантемировским мостом в районе 13 часов 26 июня загорелась машина. Об этом «Фонтанке» сообщили очевидцы.
По их словам, пожар мог начаться после столкновения машины с автобусом. Последний стоит за горящим автомобилем на «аварийке». На место происшествия, по словам читателя Сергея, уже прибыли пожарные. Сотрудники Госавтоинспекции организовывают движение транспорта.
«В автомобиле марки «УАЗ Патриот» сгорели сгораемые части. В 13:15 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Судя по «Яндекс.Картам» и фото, пробка на Выборгской набережной внушительная.