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    Автобус упал в Мойку

    Поцелуев мост восстановили после трагедии с автобусом. Фрагменты ограды собрали со дна

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    СПб ГБУ «Мостотрест» завершило ремонт металлического ограждения Поцелуева моста, которое было повреждено в результате трагедии с автобусом 10 мая. Теперь звенья решетки восстановлены и возвращены на свое место, сообщает 25 июня пресс-служба учреждения.

    Все фрагменты поврежденной решетки, упавшие в Мойку, собрали водолазы. Одно из звеньев от удара автобуса разлетелось на части. Сначала предполагалось, что оно не подлежит восстановлению, но реставраторы смогли заново соединить хрупкий чугун.

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    Звенья имеют историческую ценность. Чугунному литью более ста лет, эту часть перил изготовили в начале XX века на заводе «Русский провиданс» в Мариуполе. Клеймо завода различимо на перилах по низовой части моста, верхняя часть специально не закрыта поручнем.

    Напомним, 10 мая автобус занесло на повороте, и он упал в Мойку, протаранив ограждение на Поцелуевом мосту. Погибли семь пассажиров, одному удалось спастись. Водитель автобуса находится в СИЗО, начальник автоколонны также под арестом.

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