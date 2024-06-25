Поцелуев мост восстановили после трагедии с автобусом. Фрагменты ограды собрали со дна

СПб ГБУ «Мостотрест» завершило ремонт металлического ограждения Поцелуева моста, которое было повреждено в результате трагедии с автобусом 10 мая. Теперь звенья решетки восстановлены и возвращены на свое место, сообщает 25 июня пресс-служба учреждения.
Все фрагменты поврежденной решетки, упавшие в Мойку, собрали водолазы. Одно из звеньев от удара автобуса разлетелось на части. Сначала предполагалось, что оно не подлежит восстановлению, но реставраторы смогли заново соединить хрупкий чугун.
Звенья имеют историческую ценность. Чугунному литью более ста лет, эту часть перил изготовили в начале XX века на заводе «Русский провиданс» в Мариуполе. Клеймо завода различимо на перилах по низовой части моста, верхняя часть специально не закрыта поручнем.
Напомним, 10 мая автобус занесло на повороте, и он упал в Мойку, протаранив ограждение на Поцелуевом мосту. Погибли семь пассажиров, одному удалось спастись. Водитель автобуса находится в СИЗО, начальник автоколонны также под арестом.