Поцелуев мост восстановили после трагедии с автобусом. Фрагменты ограды собрали со дна

СПб ГБУ «Мостотрест» завершило ремонт металлического ограждения Поцелуева моста, которое было повреждено в результате трагедии с автобусом 10 мая. Теперь звенья решетки восстановлены и возвращены на свое место, сообщает 25 июня пресс-служба учреждения.



Все фрагменты поврежденной решетки, упавшие в Мойку, собрали водолазы. Одно из звеньев от удара автобуса разлетелось на части. Сначала предполагалось, что оно не подлежит восстановлению, но реставраторы смогли заново соединить хрупкий чугун.