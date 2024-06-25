Что будет, если худеть только за счет питания и без физкультуры? Отвечает нутрициолог

Что съесть, чтобы похудеть — один из самых распространенных вопросов от тех, кто хочет похудеть. Можно ли действительно нормализовать вес, только ограничив определенные продукты, либо, наоборот, включив отдельные продукты в рацион? На этот вопрос наших коллег из NGS24.RU отвечает нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева.

Первый и самый распространенный — низкокалорийные диеты. К сожалению, по статистике сидение на диетах приводит к еще большему набору веса. Например, результаты исследования близнецов показали, что тот из пары, кто терял вес на диетах, к 25 годам имел более высокий ИМТ, чем близнец, не сидевший на диетах (источник).



Временное ограничение рациона на фоне дефицита физической активности приводит к потере мышц — организм расщепляет их для компенсации дефицита питательных веществ. Мышцы — это орган, потребляющий больше всего энергии; чем меньше мышц, тем более низкий базовый уровень обмена веществ. К тому же щитовидная железа при значительном ограничении рациона включает механизмы сохранения энергии — и переключает клетки на режим пониженных трат. Как следствие — после возвращения к исходному потреблению калорий вес набирается гораздо быстрее, и впоследствии снижается с еще большим трудом. После резкого похудения нарушается регулирование чувства голода и насыщения, это приводит к перееданию и нерациональному выбору продуктов: сладкое, слишком жирное и так далее.

