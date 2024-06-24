Ревнуют и осыпают комплиментами: как не попасться в лапы бабнику — объясняют психотерапевты

Некоторые мужчины не могут отказаться от женского внимания Фото: Юрий Орлов / Сеть гороских порталов Поделиться Поделиться





Многие женщины хотят встретить надежного и ответственного партнера, чтобы создать семью. В свою очередь, мужчины могут пользоваться этим, пытаться скрыть склонность к походам налево и нежелание строить долгие отношения. И девушки, чтобы не разочароваться, ищут способы вычислить потенциального бабника еще на этапе знакомства. NGS.RU поговорил с психотерапевтами, чтобы выяснить, какие признаки выдают мужчину, склонного распылять свое внимание сразу на нескольких женщин. А девушки назвали «красные флажки», по которым вычисляют бабников, и мы разобрали их с экспертом.

Почему люди изменяют Психолог Инга Игнатеня приводит в пример классификацию американского семейного психотерапевта Скота Вулли. По ней существует шесть видов измен. Первая — романтическая, она обычно происходит в командировке, на курорте, в отпуске, когда человека охватывают романтические чувства. Вторая измена — протестная: ее используют как оружие мести за обиды на партнера, реальные или мнимые. Третий вид направлен на то, чтобы привлечь внимание жены — так мужчина пытается показать, что нравится другим женщинам. Психолог объясняет, что это своего рода манипуляция.

Инга Игнатеня — психолог, семейный психотерапевт, член ОППЛ (Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги), преподаватель психологии ГУ (Гуманитарный университет, Екатеринбург). В редком случае мужчина решается на измену, чтобы закончить отношения. Еще одна разновидность измен встречается тогда, когда партнер боится одиночества и хочет подстраховаться на случай расставания. Другой тип измены — сексуальная зависимость. За счет нее, как и при других зависимостях, люди пытаются заглушить тревогу, переживания и негативные эмоции.



Как распознать бабника на первом этапе Как объясняет новосибирский психотерапевт Игорь Лях, в первую очередь нужно обращать внимание на то, где женщина знакомится с мужчиной. Например, если это происходит в каких-то клубах или на вечеринках, где поощряется ненормативное социальное поведение, то нужно учесть, что и концентрация ненадежных мужчин там будет высокая. А вот если потенциальный партнер — сосед или коллега, то ему уже будет сложнее скрыть свои темные стороны. Сделать то же самое в соцсетях гораздо проще.

Игорь Лях — врач-психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы. Член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, член Ассоциации супервизоров и консультантов, преподаватель Новосибирского государственного медицинского университета.



— Имеет значение то, как, собственно, формируется поведение мужчины. Однозначных признаков того, что мужчина — бабник, нет. Есть те, кто гордится своим имиджем и сразу сообщает о своих намерениях, но таких мы в расчет не берем, — отмечает Игорь Лях. По его словам, первый относительно явный признак — фиксация мужчины только на сексуальных отношениях. Второй — нечеткий контакт, при котором мужчина быстро переключается при общении с партнершей, отвлекается, показывает недостаточную заинтересованность, особенно после того, как добьется цели.



— И в последнее время, как правило, мужчины об этом сообщают. Рассказывают о своих прошлых отношениях, и становится понятно, что в их системе ценностей честность, порядочность и верность не имеют большого значения, — говорит Игорь Лях. — К тому же о склонностях к изменам могут рассказать общие знакомые или окружение.

Найти любовь порой непросто Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Психолог Инга Игнатеня подчеркивает, что с самого начала отношений следует быть внимательной и осознанной и держать ухо востро.



— Можно прямо спросить, склонен ли мужчина к изменам, насколько он считает верность ценностью в отношениях, какие приоритеты в жизни, важны ли стабильные отношения и брак. А потом слушать его, наблюдая за выражением лица, интонацией, реакцией тела. Потому что вопрос прямой, где-то даже провокационный, и человек не сможет проконтролировать все свои реакции на него, так или иначе себя выдаст, — подчеркивает психолог.

В такой ситуации помогут интуиция и наблюдательность. Кроме того, важно отмечать, насколько человек может контролировать эмоции — это называется уровнем дифференциации «Я». Чем он ниже, тем легче интеллект мужчины и его мыслительные процессы попадают под власть эмоций. Если он легко поддается своим желаниям, то, скорее всего, будет склонен к изменам.

При знакомстве с потенциальным партнером стоит не поддаваться иллюзиям и трезво оценивать кандидата Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Психолог советует обратить внимание на то, как мужчина ведет себя с официантами, горничными или таксистами — на них он может срываться, в общении не контролировать свои эмоции. Следующий «красный флаг» — вранье, пусть и в мелочах. Стоит обращать на это внимание даже тогда, когда мужчина обманывает не свою партнершу, а окружающих. И еще один признак — зависть, особенно к другим мужчинам, у которых есть любовницы.

— Играет роль способность подчинять разуму свои эмоции и осознавать последствия. Зрелый, взрослый, осознанный человек, конечно, тоже испытывает какие-то мимолетные желания и импульсы, он видит красивых женщин и реагирует на них, — обратила внимание Инга Игнатеня. — Но он способен сдержать это. У него есть совесть, стыд, благодарность и любовь к жене и семье, ответственность.

Порой мужчины не могут сдерживать импульсы и желания, результат — измена Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Психолог также рекомендует женщинам обращать внимание на отношения мужчины с матерью. Если в его словах считывается явное неуважение к ней, враждебность и пренебрежение, то же самое он будет проецировать на других женщин. Даже если партнер ухаживает и говорит комплименты, то вполне стоит ждать того, что внутри он не уважает женщин и использует их. Кроме этого, стоит разузнать, как в семье вел себя отец. Если он тоже изменял матери, то сын может пойти двумя путями: либо копировать его поведение в браке, либо пойти в отрицание и, наоборот, отказаться от измен.



— Если вы замечаете, что он любит подмигивать девушкам, флиртовать, просто заигрывать, и кажется, что это безопасно, нужно всё равно обратить внимание. Неспроста человек нуждается в поглаживаниях от чужих женщин. Очевидно, что у него есть нехватка [внимания] внутри, и вслед за этими поглаживаниями, может быть, безобидными, ему понадобятся и более серьезные знаки любви, — подчеркивает Инга Игнатеня. Советы женщин NGS.RU попросил своих читательниц рассказать, по каким признакам они вычисляют изменщиков и бабников. А Инга Игнатеня ответила, насколько такие наблюдения обоснованы.

«Слишком много комплиментов, ощущение, что он одно и то же говорит всем» — Это может быть как признаком человека, склонного к изменам, так и просто признаком неуверенного в себе парня, который заучил выражения для знакомства, чтобы на первых свиданиях о чем-то говорить. Он мог читать книжки, статьи либо даже смотреть видео и специально, как инструкцию, это использовать. Я знаю об этом из практики — у меня есть такие молодые люди в терапии. Они просто очень боятся девушек, поэтому вынуждены вот так заучивать и всем говорить действительно одно и то же. Но это вовсе необязательно показатель того, что они будут изменять в будущем.

«Частые взгляды на проходящих девушек и женщин» — Да, здесь тоже может быть и склонность к будущим изменам, и в то же время естественная реакция. Мужчина в норме реагирует на красивых женщин. И часто не в состоянии себя контролировать, особенно если он молодой и еще не женатый. «Навязчиво говорит, что не изменяет» — Это может говорить о том, что он склонен к изменам. Зачем иначе ему педалировать эту тему? Как говорится, тебя не спрашивают — ты не сплясывай. Если он на это напирает, то как будто бы хочет усыпить бдительность. С другой стороны, это может быть запрос на то, чтобы женщина в ответ сказала, что тоже ему верна, успокоила его тревогу.

Конечно, однозначно заявить, что человек с такими качествами — бабник, нельзя. Но если большинство из них присутствует, то это повод задуматься Иллюстрация: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться





«Бабники — самые ревнивые» — Да, это может быть сигналом. Мужчина знает, что сам легко изменяет, соответственно, он переносит это на жену или партнершу — ему кажется, что другие — такие же, как он. К тому же если женщины легко идут с ним на сексуальные отношения, он становится более подозрительным в этом плане и по отношению к жене. «Все бабники, пока не встретят единственную и неповторимую»

— Нет, это, к сожалению, не так. На первых порах — да, если он ее сильно полюбил и она ответила такой же сильной взаимностью. Какое-то время это продлится, конечно, он не будет изменять. Но жизнь берёт свое: поженились, и уже секс — это супружеский долг. Начинается рутина, быт, люди перестают прятать неприятные черты характера, дальше — конфликты, взаимное отстранение, даже охлаждение. А когда рождается ребенок, то в семье всегда возникает кризис. И дальше никто не может уже предсказать, как всё сложится.

Девушкам стоит пошире открыть глаза, посмотреть, послушать, задать важные для себя вопросы, понаблюдать, не попадать в плен иллюзий. Склонность мужчины к изменам можно определить, только учитывая всю совокупность факторов.