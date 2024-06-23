    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, с-в

    758мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.96eur94.26

    В Петербурге суд арестовал полицейского, который просил 10 млн рублей у попавшегося с контрафактом водителя

    2535
    5 комментариев

    Пушкинский районный суд арестовал до 20 августа оперативника уголовного розыска Дмитрия Смирнова, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом 23 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Официальная версия следствия совпадает с тем, о чём ранее писала «Фонтанка». Оперуполномоченный 4-го отдела полиции ОМВД России по Пушкинскому району 25 апреля в участке выдвинул владельцу грузовика Volvo с контрафактными сигаретами из Белоруссии требование — не менее 10 миллионов рублей в качестве взятки. Взамен сотрудник уголовного розыска пообещал не возбуждать против мужчины уголовное дело по статье 171.1 УК РФ (перевозка и сбыт товаров без маркировки). Дело могло появиться, поскольку ранее задержанный уже попадался правоохранителям с контрафактом.

    В версии следствия отмечается, что деньги должны были достаться не одному Смирнову, а еще и «кругу неустановленных лиц из числа сотрудников».

    Мужчина согласился, после чего был отпущен из отдела полиции. Передача взятки в размере 25 тысяч долларов (2 312 645 рублей по курсу ЦБ) происходила в иномарке рядом с тем самым 4-м отделом полиции. Полицейский был задержан 21 июня, в тот же день ему предъявили обвинение.

    Как писала «Фонтанка», владелец груза занял нужную для выкупа сумму у своих земляков из Азербайджана, однако сразу вернуть ее не смог, тем более что контрабандный табак из фуры пропал. 18 июня группа земляков встретила его в кафе Московского района и принялась бить. За всем этим наблюдали сотрудники Собственной безопасности полицейского главка, которые арестовали всех интересантов.

    Дмитрий Смирнов и его защитник возражали против заключения под стражу и просили домашний арест или запрет определенных действий, но суд им отказал.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Суд
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close