В Петербурге суд арестовал полицейского, который просил 10 млн рублей у попавшегося с контрафактом водителя

Пушкинский районный суд арестовал до 20 августа оперативника уголовного розыска Дмитрия Смирнова, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом 23 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Официальная версия следствия совпадает с тем, о чём ранее писала «Фонтанка». Оперуполномоченный
В версии следствия отмечается, что деньги должны были достаться не одному Смирнову, а еще и «кругу неустановленных лиц из числа сотрудников».
Мужчина согласился, после чего был отпущен из отдела полиции. Передача взятки в размере 25 тысяч долларов (
Как писала «Фонтанка», владелец груза занял нужную для выкупа сумму у своих земляков из Азербайджана, однако сразу вернуть ее не смог, тем более что контрабандный табак из фуры пропал. 18 июня группа земляков встретила его в кафе Московского района и принялась бить. За всем этим наблюдали сотрудники Собственной безопасности полицейского главка, которые арестовали всех интересантов.
Дмитрий Смирнов и его защитник возражали против заключения под стражу и просили домашний арест или запрет определенных действий, но суд им отказал.