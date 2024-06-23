В Петербурге суд арестовал полицейского, который просил 10 млн рублей у попавшегося с контрафактом водителя

Официальная версия следствия совпадает с тем, о чём ранее писала « Фонтанка ». Оперуполномоченный 4-го отдела полиции ОМВД России по Пушкинскому району 25 апреля в участке выдвинул владельцу грузовика Volvo с контрафактными сигаретами из Белоруссии требование — не менее 10 миллионов рублей в качестве взятки. Взамен сотрудник уголовного розыска пообещал не возбуждать против мужчины уголовное дело по статье 171.1 УК РФ (перевозка и сбыт товаров без маркировки). Дело могло появиться, поскольку ранее задержанный уже попадался правоохранителям с контрафактом.

Пушкинский районный суд арестовал до 20 августа оперативника уголовного розыска Дмитрия Смирнова, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом 23 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В версии следствия отмечается, что деньги должны были достаться не одному Смирнову, а еще и «кругу неустановленных лиц из числа сотрудников».