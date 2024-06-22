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    В России запретили приватизировать религиозное имущество. Часть уже совершенных сделок могут отменить

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    Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Документ отменяет сделки по приватизации таких объектов, совершенные после 14 декабря 2010 года, но есть исключения.

    Закон 22 июня опубликован на официальном портале интернет-информации. Согласно тексту документа, исключениями могут стать объекты, относящиеся к памятникам истории и культуры, и культовые здания и сооружения. К ним относятся церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома.

    Еще одни исключения связаны с бывшими религиозными зданиями или квартирами в них, в которых сейчас живут люди. Если приватизация жилых помещений, в результате которой собственниками стали граждане, произошла до принятия соответствующих поправок, такая сделка не будет признана недействительной. При этом для новых подобных сделок будет действовать запрет на приватизацию.

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