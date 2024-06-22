Растет число пострадавших от атаки дронов в Белгородской области

Количество пострадавших от атаки дронов в Белгородской области 22 июня выросло до двух. В селе Красное осколочные ранения получил мужчина. Об этом в субботу сообщает в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.



Пострадавший в состоянии средней степени тяжести. Его доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде. У мужчины осколочные ранения головы, плеча и ноги. Второй дрон, атаковавший село, повредил остекление на балконе жилого дома и забор.



Также дроны атаковали другие населенные пункты. На окраине города Шебекино беспилотник попал в грузовой автомобиль и повредил его. В селе Муром в один из домов попали четыре БПЛА, осколками выбило стекла, посекло фасад, кровлю и частично повредило внутренние помещения. Схожие повреждения получил другой дом, а также расположенные рядом гараж, легковушка и линия газоснабжения.

