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    Растет число пострадавших от атаки дронов в Белгородской области

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    Количество пострадавших от атаки дронов в Белгородской области 22 июня выросло до двух. В селе Красное осколочные ранения получил мужчина. Об этом в субботу сообщает в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Пострадавший в состоянии средней степени тяжести. Его доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде. У мужчины осколочные ранения головы, плеча и ноги. Второй дрон, атаковавший село, повредил остекление на балконе жилого дома и забор.

    Также дроны атаковали другие населенные пункты. На окраине города Шебекино беспилотник попал в грузовой автомобиль и повредил его. В селе Муром в один из домов попали четыре БПЛА, осколками выбило стекла, посекло фасад, кровлю и частично повредило внутренние помещения. Схожие повреждения получил другой дом, а также расположенные рядом гараж, легковушка и линия газоснабжения.

    Кроме того, последствия детонации дронов исследуют в поселках Прилесье (Краснояружский район), Устинка (Белгородский район) и Безымено (Грайворонский городской округ).

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    В Белгородской области 22 июня уже несколько раз объявлялась тревога. Губернатор региона сообщал об одном раненом и одном погибшем жителе. Еще трое мужчин скончались в Донецке.

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