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    Франция сыграла вничью с Нидерландами на Евро-2024

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    Футболисты национальной сборной Франции 21 июня сыграли вничью с командой Нидерландов в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

    Единственный гол на 69-й минуте в составе нидерландцев гол забил Хави Симонс, но судья отменил взятие ворот по причине того, что участвовавший в эпизоде Дензел Дюмфрис находился в офсайде. В итоге встреча группы D, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 0:0.

    Лидер французской сборной Килиан Мбаппе, сломавший нос в матче с Австрией, в игре участия не принимал.

    После двух туров команда Нидерландов (4 очка) занимает первое место, Франция — второе (тоже 4 очка). Третье мест занимает Австрия (3), на четвертом расположилась Польша (0).

    В следующем туре сборная Нидерландов сыграет с Австрией, а сборная Франции — с Польшей.

    Ранее в пятницу национальная сборная Австрии 21 июня со счетом 3:1 победила команду Польши, а Украина выиграла свой первый матч на Евро-2024, победив команду Словакии.

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