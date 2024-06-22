Франция сыграла вничью с Нидерландами на Евро-2024

Футболисты национальной сборной Франции 21 июня сыграли вничью с командой Нидерландов в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.



Единственный гол на 69-й минуте в составе нидерландцев гол забил Хави Симонс, но судья отменил взятие ворот по причине того, что участвовавший в эпизоде Дензел Дюмфрис находился в офсайде. В итоге встреча группы D, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 0:0.



Лидер французской сборной Килиан Мбаппе, сломавший нос в матче с Австрией, в игре участия не принимал.



После двух туров команда Нидерландов (4 очка) занимает первое место, Франция — второе (тоже 4 очка). Третье мест занимает Австрия (3), на четвертом расположилась Польша (0).

