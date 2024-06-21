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    Украина выиграла свой первый матч на Евро-2024. На групповом этапе она победила команду Словакии

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    4 комментария

    Сборная Украины по футболу 21 июня обыграла национальную команду Словакии со счетом 2:1 в матче второго тура группы E чемпионата Европы по футболу.

    Словаки открыли счет первыми — на 17-й минуте встречи гол забил Иван Шранц, но следующие два гола были уже за украинцами: на 54-й минуте забил Николай Шапаренко и на 80-й минуте — Роман Яремчук.

    Таким образом, команда Украины выиграла свой первый матч на турнире.

    По завершении матча в группе E на первом месте оказалась Румыния (3 очка, 1 игра), Украина заняла вторую строчку (3 очка, 2 игры), Словакия — третью (3 очка, 2 игры), Бельгия — четвертую (0 очков, 1 игра).

    Завтра Бельгии предстоит сыграть с Румынией (в 22:00 по Москве).

    Заключительные встречи группового этапа пройдут 26 июня: украинцы встретятся с бельгийцами в Штутгарте, а словаки — с румынами во Франкфурте-на-Майне.

    Накануне сборная Испании вышла в плей-офф Евро-2024. В этом ей очень помог автогол итальянцев.

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    УкраинаСловакияЕвро-2024
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    Комментарии 4

    28206267521 Июн 2024 в 19:05
    👍
    +0−0
    почти бросил..)21 Июн 2024 в 19:02
    Хоть одно объяснение, зачем ты тут напишешь? - ) - ? - Господи, я порвал со всеми..) - Тут про Футбол!..) - Нет-нет, с футболом бы не рвал я..) - Почему?! - Непреодолимое Ощущение это, ударить по Мячу!..) - Рукой забросить что ли.. - Слабо?! ) - Другая Совсем История!..) - Как тебя побороть? - Поверь, я.. - сам сдамся!..) - Зачем? - Чтобы подыграть!..) - Запрещено! - Не заметь..) - Не прокатит! - Тогда.., соревноваться будем!..) - И..? - Больно..) - Дальше? - Очень нечитаемо..) - Время! - да, всё понятно..) - о чём ты сейчас говорил? - о приговоре.. - Кому?! - надо ли тебе знать?..) - Кого-то желаешь ты.. убить? - Нет ) - Но.., убьёшь?! - Чем? - Ну.., я не знаю, возможно.., Салатом каким-нибудь! - Нет, это запрещено! - Тогда, как?! - Давай бросим эту затею? - ? - Ни разу не тронем, просто, будем Наблюдать!..) - Не слишком ли коварно?..) - Да, слишком, но - коварно..) - Хоть иногда Чай пьёшь? - Не отказался бы..) - Четыре? - Если не жалко..) - Смешной..)
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