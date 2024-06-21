Украина выиграла свой первый матч на Евро-2024. На групповом этапе она победила команду Словакии

Сборная Украины по футболу 21 июня обыграла национальную команду Словакии со счетом 2:1 в матче второго тура группы E чемпионата Европы по футболу.
Словаки открыли счет первыми — на 17-й минуте встречи гол забил Иван Шранц, но следующие два гола были уже за украинцами: на 54-й минуте забил Николай Шапаренко и на 80-й минуте — Роман Яремчук.
Таким образом, команда Украины выиграла свой первый матч на турнире.
По завершении матча в группе E на первом месте оказалась Румыния (3 очка, 1 игра), Украина заняла вторую строчку (3 очка, 2 игры), Словакия — третью (3 очка, 2 игры), Бельгия — четвертую (0 очков, 1 игра).
Завтра Бельгии предстоит сыграть с Румынией (в 22:00 по Москве).
Заключительные встречи группового этапа пройдут 26 июня: украинцы встретятся с бельгийцами в Штутгарте, а словаки — с румынами во Франкфурте-на-Майне.
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