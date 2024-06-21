Село Муром в Белгородской области подверглось атаке дрона-камикадзе. Пострадал мужчина

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области вечером 21 июня вновь подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



В частном жилом доме взрывом были выбиты окна. Был нанесен ущерб линии электропередачи. Прочие повреждения и убытки будут определены при подомовом обходе в светлое время суток, сообщает глава региона.

Не обошлось и без пострадавших: один мужчина с ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи был доставлен в областную клиническую больницу.