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    Суд арестовал женщину, сожителя которой нашли по частям на трассе «Кола»

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    6 комментариев
    Фото: СК РФ по Ленобласти
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    В Ленобласти избрали меру пресечения подозреваемой в убийстве и расчленении сожителя. Произошло оно еще пять лет назад, но фигуранты в деле появились лишь в этом году.

    По ходатайству следствия суд отправил под стражу 53-летнюю женщину, которую на днях задержали в квартире на Софийской улице в Петербурге, сообщает 21 июня пресс-служба СУ СК по Ленобласти. Ее подозревают в убийстве 47-летнего жителя Тольятти, тело которого в 2019 году нашли на 48-м километре трассы «Кола», у поселка Синявино, в расчлененном виде. Только в апреле 2024 года удалось установить личность убитого. Как пишет 47News, это смогли сделать благодаря современным экспертизам.

    По версии следствия, в августе 2019-го подозреваемая поссорилась со своим сожителем в петербургской квартире и несколько раз ударила его ножом. После она сама расчленила тело, а вывезти его женщине помог брат, считают следователи. Мужчину тоже задержали — уже в Тольятти.

    Фото: СК РФ по Ленобласти

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