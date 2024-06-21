Суд арестовал женщину, сожителя которой нашли по частям на трассе «Кола»

В Ленобласти избрали меру пресечения подозреваемой в убийстве и расчленении сожителя. Произошло оно еще пять лет назад, но фигуранты в деле появились лишь в этом году.

По ходатайству следствия суд отправил под стражу 53-летнюю женщину, которую на днях задержали в квартире на Софийской улице в Петербурге, сообщает 21 июня пресс-служба СУ СК по Ленобласти. Ее подозревают в убийстве 47-летнего жителя Тольятти, тело которого в 2019 году нашли на 48-м километре трассы «Кола», у поселка Синявино, в расчлененном виде. Только в апреле 2024 года удалось установить личность убитого. Как пишет 47News, это смогли сделать благодаря современным экспертизам.