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    Расчлененный труп, найденный в Синявино, привел оперативников к Татьяне

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    Почти пять лет назад в лесу у поселка Синявино в Ленобласти были найдены части тела неизвестного мужчины. Некий местный житель сначала наткнулся на человеческую руку на 48-м километре трассы «Кола», затем увидел ногу. В дальнейшем следственно-оперативная группа обнаружила «курган», в котором лежало туловище, завернутое в старое ватное одеяло.

    Дело об убийстве было возбуждено сразу же, в конце сентября 2019 года. Но личность убитого установили лишь в апреле 2024-го. Выяснилось, что это был 47-летний житель Тольятти. Так оперативники взяли курс на Самарскую область. Как стало известно «Фонтанке» 20 июня, накануне в Петербурге была задержана 53-летняя женщина по имени Татьяна, а в Тольятти ее 49-летний брат Сергей.

    По версии следствия, 17 августа 2019 года Татьяна поссорилась со своим сожителем и несколько раз ударила его ножом в живот. Затем женщина самостоятельно расчленила труп, а брат помог ей вывезти останки на своей «Ладе Весте» в Синявино.

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