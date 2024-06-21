В Британии почти 90 человек госпитализированы с кишечной палочкой из-за салата в сэндвичах

В Британии 86 человек госпитализированы с кишечной палочкой из-за салата в сэндвичах. Об этом сообщает Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.



Всего в Великобритании подтверждено 256 случаев заражения кишечной палочкой. Сейчас новые заболевшие поступают реже. Специалисты ведут расследование и ищут причину. Вероятнее всего, люди заразились кишечной палочкой, съев сэндвичи с салатом.

Специалист Агентства по пищевым стандартам Даррен Уитби отметил, что некоторые производители сейчас изъяли из продажи различные сэндвичи и роллы, где содержится салат.