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    В Британии почти 90 человек госпитализированы с кишечной палочкой из-за салата в сэндвичах

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    В Британии 86 человек госпитализированы с кишечной палочкой из-за салата в сэндвичах. Об этом сообщает Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

    Всего в Великобритании подтверждено 256 случаев заражения кишечной палочкой. Сейчас новые заболевшие поступают реже. Специалисты ведут расследование и ищут причину. Вероятнее всего, люди заразились кишечной палочкой, съев сэндвичи с салатом.

    Специалист Агентства по пищевым стандартам Даррен Уитби отметил, что некоторые производители сейчас изъяли из продажи различные сэндвичи и роллы, где содержится салат.

    «Хотя мы уверены, что источник вспышки связан с небольшим количеством салатных листьев, которые мы выявили на раннем этапе с помощью обширного анализа пищевой цепи, продолжается работа по выявлению первопричины вспышки с производителями», — отметил Уитби.

    Параллельно с этим в России больше 300 человек, зараженных ботулизмом, находятся в больницах. Люди предположительно отравились готовыми салатами, заказанными через сервисы доставки.

    Роспотребнадзор изъял почти 200 тонн опасной продукции. Задержаны гендиректор сервиса доставки «Кухня на районе» Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова, а также гендиректор фирмы — производителя консервированной фасоли Анатолий Шин.

    Помимо этого, правоохранители задержали повара компании — производителя фасоли ООО «Савон-К» Карима Норматова. Именно фасоль, находившаяся в салатах, могла стать причиной отравления.

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